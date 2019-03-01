謠言or真相？三個步驟告訴你

中評社北京3月1日電／昨天，一篇《為拯救爸媽朋友圈，達摩院造了“謠言粉碎機”》的文章，在朋友圈刷屏，引來一片鼓掌叫好：“這下終於不用費勁勸導爸媽了！”



文章說的是，阿里巴巴達摩院的科學家，造了一個謠言粉碎機，這是一個算法模型，可以識別真假新聞，未來也能應用在各大領域。



這是怎樣一種算法？準確率高嗎？真的可以終結謠言？記者聯繫到了正在大洋彼岸的“謠言粉碎機”的創造者李泉志。



“粉碎機”的前生功能



是為記者提供可靠線索



《速轉！科學家發現：一味中藥48小時可殺死60%癌細胞！》《晚上喝白開水的朋友，再不看就晚了！》《專家說了，這樣東西千萬別吃！》……



你有沒有收到過父母發來的這些“關懷”？又有多少次是抱著“算了算了，你開心就好”的心態結束話題？



“不能保證百分之百準確，但基本可以判斷是否為謠言。”李泉志，達摩院NLP團隊的核心成員之一，畢業於清華大學，後在美國獲得自然語言理解方向的博士學位，目前在達摩院的西雅圖辦公室工作。



在加入達摩院前，他曾是路透社重要的“情報官”：通過機器篩選成千上萬的網絡信息，為數千位一線記者提供可靠線索。



“AI謠言粉碎機”就是借助自然語言實現的。在剛剛結束的SemEval（自然語言處理領域的國際權威比賽，由國際計算語言學學會舉辦）全球語義測試中，“AI謠言粉碎機”創造了假新聞識別準確率的新紀錄，達到了前所未有的81%。



判斷一個新聞真假



要分三個步驟



“AI謠言粉碎機”要怎麼去判斷是否為謠言呢？李泉志說，分三步——



首先，該模型會找到最初的信息源，分析用戶畫像，包括：專業領域，此前傳播或轉發過什麼，是個人還是機構，註冊時間，活躍規律等，來判斷發布者是否“可靠”。最後根據不同態度的人群比例、各自的信譽度等信息，計算出此新聞的可信度。



第二步，尋找網上所有的信息源，看看鏈接的域名，是否來自可信網站，比如新華社、政府醫藥管理局等。



第三步，將正文裡關鍵的論證提煉為知識點，與知識圖譜裡的權威知識庫做匹配驗證。如果毫無聯繫、自相矛盾，減分。