別讓“黑手”操縱公共輿論場

中評社北京3月1日電／與其說“流量黑產”只是娛樂圈裡的泡沫，倒不如說，這些泡沫早已溢出，並對公共價值造成了破壞，已經到了該被治理的時候。



在央視曝光某流量明星一條微博獲上億次轉發為流量造假之後，《新京報》記者進一步調查發現，目前粉絲“花錢打榜”在業內已成常態，“流量黑產”已經擁有一條完整的產業鏈。那些流量明星有專門“打榜群”，有的“刷手”自稱手中賬號百萬，“5萬元就可以送你上微博熱搜榜前三”。



幾年時間裡，從地下到地上，流量造假完成了從小打小鬧到“產業化”的“華麗轉身”。在很多平台，各種有關增粉、刷量、上熱搜的廣告隨處可見。“流量黑產”已經成為半透明、全公開的產業。



如果不是“流量黑產”對影視、文化產業與社會誠信體系已產生明顯的破壞作用，甚至其模式滲透到其他領域、被複制用於違法犯罪活動，這一行為恐怕還不會引起這麼大的關注。



以往，流量造假往往被看成是一種娛樂圈的自嗨和虛假繁榮。可越來越多的跡象顯示，在唯流量驅動下，相關參與者正在用金錢造起一座座“假山”，他們賺得盆滿鉢滿之時，影視文化行業的生態早已被扭曲和破壞，公共輿論也被這些“假熱點”操縱得暈頭轉向——本質上，這就是拿私利“綁票”公共的輿論場。



更重要的是，一些“刷榜”的操作手段，幾乎是不可避免地勾連著盜號、虛假宣傳、侵犯個人隱私、破壞計算機信息系統等違法犯罪行為。與其說“流量黑產”只是娛樂圈裡的泡沫，倒不如說，這些泡沫早已溢出，並對公共價值造成了破壞，已經到了該被治理的時候。



在“流量黑產”的運作鏈條當中，相關平台是承載體，也是展現體，對於大量虛假流量的湧入，平台應盡到封堵的責任與義務，因為虛假流量不僅會影響平台的公正性，也會破壞絕大多數用戶的使用體驗。如何處理異常的數據變化，平台應該有最理想的解決方案。但站在平台的角度，虛假流量會讓平台顯得人氣很高，而氣泡被戳破之後所帶來的失望感，也會對平台發展造成不小的損傷。



打擊流量黑產，平台有責。在數字產業有一個專業術語叫“數據清洗”，檢查數據的一致性，發現並糾正數據文件，最終呈現一個有用的、乾淨的數據結果。作為數字內容平台，相關服務商也應保持平台內容的“數據清潔”，阻擋流量作弊，把人工干預降到最低程度，以減少人為因素參與所留出的利益空間。只有不斷清洗和打假，平台才能夠強身健體、長久發展。



而延伸出去，如何界定流量黑產的違法性質，則需要公共治理，以及相關執法部門的介入。“流量黑產”是否涉嫌違法經營、構成不正當競爭，甚至涉嫌欺詐犯罪等法律問題，更需要有清晰的認知。“流量黑產”行業存在的基礎是相關領域的商業利益，這不僅僅是流量主一方得利，更涉及對投資者、廣告商們的利益損害。



流量造假之所以橫行，是因為“流量黑產”的相關環節，都已經產生了上癮式的流量依賴，大家在這個產業鏈上各取所需，誰都沒有動力斷腕。當此之時，相關網絡、市場監管部門更要主動發力，嚴格執法，從根本上鏟除這一非法產業存在的根基，還公共輿論空間一片清明。



（來源：新京報）