中評社北京3月1日電／一個100平方米的小店，卻可以通過蘇寧零售雲的“雲貨架”，銷售蘇寧易購上萬種商品……蘇寧零售雲南京麒麟店，從一個手機專賣店“變身”而來，銷售額增長了4倍，利潤更是提高了10倍。



蘇寧，一家1990年起步於空調專營店的商業企業，在30年間經歷了從專業零售、連鎖零售到互聯網零售的多次轉型，如今又提出做國內智慧零售引領者的新一輪轉型目標。



從電器連鎖到“線上標準化、線下體驗化”



蘇寧作為一家民營企業，其知名度來自遍布國內各大城市的“蘇寧電器”連鎖店。從1999年蘇寧首家自建店在江蘇省南京市新街口開業，蘇寧用了5年左右時間，集中資源布局大城市和區域中心城市，最終門店數量穩定在1000家左右。



2010年，蘇寧在電子商務領域小試牛刀，蘇寧易購網上線運營。“觸網”，讓蘇寧決策者看清了純粹線上業務的局限性：買台電視視覺效果如何？買件服裝質感如何？……純電商平台的商品性能無法滿足消費者立體式購物體驗的需求。蘇寧董事長張近東和他的管理團隊有了這樣的共識：未來的零售企業，不獨在線下，也不只在線上，而一定是線上線下的有機融合。



於是，張近東提出，蘇寧打造線上線下兩大開放平台，構建“超電器化”經營、線上線下融合、供應鏈物流全面開放的互聯網零售企業。“線上標準化、線下體驗化”，實體店重在體驗而非交易，蘇寧1600多家門店被激活為網上流量的入口，消費者到店量由此顯著增加，蘇寧“全渠道”零售格局基本奠定。



智慧零售，打造全場景消費空間



2018年，蘇寧提出“智慧零售”理念，運用互聯網、物聯網、大數據和人工智能等技術，構建商品、用戶、支付等零售要素的數字化，採購、銷售、服務等零售運營的智能化，以更高效率、更好體驗為消費者提供商品和服務。當年，蘇寧新開蘇寧小店4000多家。



“一體兩翼三雲四端”，是蘇寧正在打造的智慧零售模式，“一體”即零售業主體，“兩翼”即線下建設智慧門店、線上發展開放平台，然後依托物流雲、數據雲、金融雲實現商品資源價值共享、信息資源共享、資金資源共享，通過門店端、移動端、電腦端、家庭端服務合作夥伴和消費者。



2018年，蘇寧新開門店超過8000家，目前各類門店總數已經超過1.1萬家，在線下形成了“兩大兩小多專”的智慧零售業態群。“兩大”即蘇寧廣場、蘇寧易購生活廣場，“兩小”即蘇寧小店和零售雲店，“多專”是包括蘇寧易購雲店、蘇鮮生、蘇寧紅孩子等零售業品牌。在線上，蘇寧也構建了以蘇寧超市、蘇寧拼購為代表的線上平台，從而形成了線上多平台、線下場景多業態互聯網化，不斷打造跨線上線下全場景的消費環境和空間。



零售雲，豐富縣鎮消費市場



安徽鳳陽小崗村的張長剛，過去在鎮上開小商店，一年下來最多收入五六萬元，“自從成了蘇寧零售雲的加盟店，幾個月賣了400多萬，預計年利潤可達30萬元。”



零售雲，是蘇寧針對縣鎮市場重點打造的一個智慧零售平台。蘇寧通過將品牌、供應鏈、技術、物流、金融等智慧零售資源，幫助傳統零售店進行低成本、低風險的轉型升級。成為零售雲門店的商戶由此擁有了資金周轉速度快、利潤空間大、消費者滿意度高等眾多優勢，開創了經營新局面。



去年一年，蘇寧零售雲縣鎮店新開2000多家，總數達到4600家，覆蓋超過1500個區縣、3100個鄉鎮，帶動了1.6萬個以上的就業崗位，將超過761萬件品質家電、3C類產品（即計算機、通信和消費類電子產品）帶到縣鎮和農村的消費者家中，豐富了農村地區的消費。



（來源：人民日報）