上海閔行區台商捐血“奔夢”

中評社上海3月1日電（作者 閔杲）2月24日，由上海市台灣同胞投資企業協會閔行區工作委員會主辦的“團結•融合•傳承”－－“2019年迎春酒會聯誼活動”在上海華納國際會議中心舉行，市台辦和市台協會領導，閔行工委會會員、閔行區台聯誼會理事等500餘人參加活動。



這一天，春光明媚，樹枝吐綠。幾十名閔工委會員、台胞在參加迎春活動前夕，爭先恐後擼袖獻血的愛心場面成了現場一道最美麗的風景線。



閔行區衛生和計劃生育委員會副主任程佳、區血液管理事務中心主任諸培紅等到場向市台協閔行工委會和參加獻血的台胞表示衷心地感謝。



8：30時，閔行區“幫幫蜂”愛心獻血車剛停穩，就迎來了第一位參加獻血的台胞陳毅宸，已在上海工作、生活6年的他有著10餘次獻血經歷，體檢合格後又如往常一樣獻血400毫升。



曾獻血4次的新任閔行工委會副主委吳俊雄也再次帶頭獻血400毫升，獻完血顧不上休息，就去組織和張羅其它前來獻血的台胞，指導填寫登記表，幫助保管手提包和衣服，笑呵呵地做起了服務工作。氣質優雅的柯雅禎是一家公司的高管，獻血結束後她表示：要在公司內部廣泛動員和開展員工集中獻血活動，希望幫助到更多需要輸血救治的患者。真可謂是，人美心更美。年輕情侶高士強、崔萌滿面春風，牽手穩步登上獻血車，雙雙依肩分別獻出各自的熱血真情。



負責迎春酒活動現場拍照的攝影師蘭磊，看著大家爭相獻血，被這感人場景打動，也放下手中的相機，第一次伸出臂膀獻出400毫升熱血。年輕媽媽蔡思蘋當著一對4歲龍鳳胎寶貝的面獻血400毫升，獻血時她還不忘給站在身旁的孩子講解獻血的益處，希望為幼小的孩子樹立愛心榜樣。



上海市台灣同胞投資企業協會常務副會長、閔行區工作委員會主委、上海美聲服飾集團總經理李崇章不但自己帶頭獻血，還把兒子李誠堯也喊來捐獻血液，這是父子倆第二次同台擼袖獻血了，他們的義舉成為活動現場熱議的話題。

