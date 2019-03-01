柯文哲高雄向地方企業界600多人演講

林富男邀地方企業、社團領導參加柯文哲演講。（中評社 趙家麟攝） 中評社高雄3月1日電(記者 趙家麟）無黨籍台北市長柯文哲228完成“一日雙城”活動，一日上午與高雄地方企業社團領導人見面，安排了一場演講會，下午將與陳水扁見面。



柯文哲現在是2020大選的熱門人選，一日雙城自行車騎行活動，昨天在南台灣掀起了風潮，今天上午在高雄的演講會安排在高雄漢王洲際飯店舉行，演講的題目訂為“我的人生觀－從醫師之路到台北市長”。



南台灣觀光產業聯盟總召集人林富男、漢王洲際飯店總裁林富男表示，這並不是突然的邀約，他和柯文哲已經有七八年的交情，柯文哲當選台北市長之後兩人見面時，他向柯文哲提醒，高雄現在很美，有機會應該到高雄來訪問，柯文哲一口答應，這是柯文哲一日雙城的行程來到高雄，才安排了這次的演講會。



林富男表示，今天邀約出席演講會的人士，都是他個人的朋友包括地方的意見領袖、社團的領導人、理事長等大約有六百多位，涵蓋了產業、文化觀光等的頁邊，絕對沒有政黨色彩，沒有邀任何一位民意代表。



記者問，柯文哲人氣旺，還有人為柯打氣選“總統”？林富男表示，選舉的事情要問柯文哲，看來今天的演講會出席的狀況是很踴躍的。



柯文哲預訂下午要前往拜會陳水扁，扁子、高雄市議員陳致中已經證實此行程，會面地點應該是在“人文首璽”的扁住處。