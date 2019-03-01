貓眼娛樂“帶傷”上市

中評社北京3月1日電／中國科幻片《流浪地球》、韓寒作品《飛馳人生》、合家歡類型喜劇《熊出沒·原始時代》……八部不同類型影片同時開畫，讓今年的春節檔顯得分外熱鬧。



八部電影中，幾乎都有貓眼娛樂和阿里影業的參與，它們或是出品、發行方，或是互聯網營銷平台。電影市場繁榮的背後，以貓眼娛樂、阿里影業為代表的互聯網電影勢力正在崛起。



貓眼娛樂和阿里影業通過早期的票補，後期的大數據宣發，以及現階段對電影全產業鏈的介入，成功地切入了電影這個古老且略顯封閉的行業。電影專資辦數據顯示，在線電影票務的滲透率由2012年的18.4%增至2018年的85%以上，也就是說每十張電影票中有八張以上是通過互聯網平台購買的。



2月4日，貓眼娛樂登陸香港聯交所，成為電影新勢力躍升的高光時刻。但質疑也接踵而至，增速不斷放緩的中國電影市場，能否撐起兩家在線票務上市公司的業績？介入宣發、賣品等上下游環節，是否又需要高額投入？暫停票補、落實派拉蒙法案等懸而未決的“靴子”，也讓互聯網勢力“改造”電影產業鏈的故事變得不那麼美妙。



在一些傳統電影人士看來，互聯網勢力對電影行業的改革，更像是一場破壞式創新。一些影院工作人員告訴新京報記者，“原來我們可以分析用戶行為，做一些營銷，現在票務平台推送過來的只有人數，甚至不知道男女；多數用戶在線購票，開場前5分鐘才到場取票，‘爆米花’生意都做不下去了；預售票房、想看指數等數據也會一定程度上影響到影院的排片比例”。



可以這麼說，正在崛起的互聯網電影勢力，在“改造”或者“賦能”傳統電影行業的路上，還在艱難求索。

