大華網：國民黨應調整政綱以因應兩岸關係

吳敦義 中評社香港3月1日電／國民黨主席吳敦義最近提出兩岸應洽簽和平協議、國統綱領沒有廢除、身為中國人等，展現了積極的兩岸政策方向，受到各界關注。那麼面對2020年大選，國民黨政綱中的兩岸關係部份，便有必要做出進取性的調整，以反制民進黨對兩岸關係的負面言行，並因應未來台海局勢的挑戰。



大華網路報今天點評專欄說，曾經在國民黨政綱中存在，但於2017年被從政綱中移除的兩岸和平協議，在吳敦義新的表態後，沒有不重新納入政綱之理，才能展現誠意與決心，和民進黨口說要和平，卻反其道而行進行正面對決，讓選民做出理性有利的抉擇，不僅重啟兩岸當局良性互動，而且構建台海和平穩定機制，達成兩岸和平、共同發展的制度化。



這些其實都是民進黨陳水扁執政、蔡英文任陸委會主委時所高唱的。國民黨為台灣民眾福祉計，更應自信地作為號召，並彰顯有能力實現，而非和過去的扁、蔡一樣空喊口號。尤其蔡英文在自己辦不到後，變成現在全力詆毀和平協議，她甚至揚言，台灣可以抵擋共軍第一波攻擊。那第二波、第三波呢？相對於民進黨此種戰爭姿態，國民黨尤有必要重新制訂和平政綱，並以強有力的論述充實之。



國民黨現行政綱中的“三不”，亦應有所調整。所謂不統不獨不武，是沿用馬英九執政時的立場。但依據馬當時的說法，尚能自圓其說，如今國民黨在野，僅單純列舉三不而未有所說明，就有理論的陷缺。不武當然是不以武力處理兩岸關係，這就需要和不獨結合，若搞“台獨”，盼大陸不武就不切實際了。因此，以不獨即可達到不武，進而再經由雙方談判來建立兩岸和平的制度化。