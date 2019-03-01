樂視網虧損超20億元暫停上市成大概率事件

中評社北京3月1日電／由於業績再度巨虧，深陷流動性風波的樂視網（300104．SZ）距離暫停上市似乎越來越近。



2月27日晚間，樂視網發布2018年業績快報，去年營業收入同比下滑77．40％至16．04億元，歸屬於上市公司股東的淨利潤虧損20．26億元，虧損額較上一年度同期收窄85．40％。



21世紀經濟報道記者注意到，對子公司樂融致新資產的評估，將直接影響到樂視網的歸母淨資產，若最終上市公司歸母淨資產為負，將直接被暫停上市。



2月28日，一位接近樂視網人士坦言，由於樂視控股及賈躍亭方面的債務沒有實質性進展，公司經營也面臨極大壓力，對於未來前景目前還難以判斷。業內人士則認為，在經營乏力背景下，樂視網想要擺脫最終退市的命運，破產重整也許是公司目前最好的出路。



同日，樂視網下跌3．55％報收2．72元／股，連續第三個交易日股價下跌，最新市值為109億元。



樂融致新估值成關鍵



在解釋2018年再度出現業績巨虧的原因時，樂視網依然將最主要的原因歸結於與樂視控股和賈躍亭之間關聯賬款問題的難以解決，以及由此給上市公司帶來的流動性風險。



樂視網方面表示，2018年公司經營仍處於低穀狀態，收入大幅減少的同時，因賈躍亭及其關聯方債權無法得到償還，公司有息債務無法償付並不斷產生財務費用，也進一步加大了虧損。



實際上，2018年8月，樂視網已出現過“15樂視01”無法按期兌付的情況，該筆債券餘額7300萬元，到期時應付本息金額為8030萬元。



樂視網2018年業績的再度虧損，也使公司總資產出現大幅減少，歸屬於上市公司股東的所有者權益更可能出現負值。



這份業績快報顯示，樂視網總資產將再度同比減少40．83％，為105．91億元，對應歸屬於上市公司股東的所有者權益則為－10．40億元，同比減少256．93％。



這意味著，若最終2018年年報披露後，樂視網歸母所有者權益仍為負值，則公司將不可避免遭到監管部門的暫停上市。



但這一情況的出現並非沒有轉機。樂視網方面稱，由於樂融致新評估結果尚未出具、存在重大不確定性，公司歸母淨利潤、淨資產可能存在較大調整的風險。



21世紀經濟報道記者注意到，樂視網披露的上述歸母淨資產為負的情況，是建立在樂融致新估值為18．72億元的基礎上，作出此番估值的背景為後者股權被司法拍賣。但在去年上半年引入戰略投資者的過程中，樂融致新估值為57．66億元。



這意味著，若以樂融致新57．66億元的估值計算，則樂視網2018年的歸母淨利潤將僅虧損6．08億元，歸屬於上市公司股東的所有者權益則為正的3．77億元。



“因為樂融致新已經被樂視網剝離出表，所以它的具體估值將直接影響年報中樂視網投資收益一項的數據，估值越高投資收益這一項就越高，對公司歸母淨資產的影響就越積極。”2月28日，上海普華永道一位註冊會計師分析指出。＜nextpage＞



不過，影響樂視網是否將被暫停上市的因素遠不止於此，由於2017年其年報被審計機構出具了“無法表示意見”的審計意見，2018年年報若再度遭遇這一情況，則公司仍可能因此被暫停上市。



資料顯示，審計機構給樂視網2017年年報給出“無法表示意見”的主要原因，其中之一即是公司該年度持續經營存在重大不確定性，而這一問題在2018年同樣存在，且並未得到有效緩解。



破產重整可能性提升



若樂視網披露的2018年年報中，歸母淨資產最終為負從而出現“資不抵債”的情況，上市公司退市的風險也將越來越大。



“經營還是老樣子，一言難盡。加上現在大環境形勢比較差，未來會怎麼變化仍然很難說。”2月28日，一位接近樂視網人士對21世紀經濟報道記者說。



樂視網方面也公開表示，雖然公司現任管理層一直在努力推進與非上市體系之間有關債務解決的談判進度，但談判效果仍很大程度依賴賈躍亭方面的處理意願及態度，上市公司未因債務解決獲得直接現金流入，因此短期無法從已達成的關聯方債務問題解決計劃中獲得現金支持，因資金缺乏導致的經營困境並不能直接、有效解除。



“這意味著即使2018年年報披露後樂視網避免了淨資產為負的情況，但實際經營風險始終不能解除，且債務問題會一直困擾公司後續發展，這樣的企業談何未來？”北京一家私募機構高管認為。



21世紀經濟報道記者了解到，去年以來，樂視網曾一度推出“樂融”品牌，希望結合融創在地產方面的資源，布局家庭生活領域業務，但截至目前進展並不順利。



“種種情況來看，樂視網想要擺脫退市的命運，靠業績的扭轉基本是小概率事件，只能依賴外部的力量，比如再度迎來‘白衣騎士’，或者聯合債權方宣布進行破產重整，從頭開始。”上述私募機構高管說。



不過，上述兩條路想要走通，仍然面臨諸多問題。目前，賈躍亭仍為樂視網第一大股東，但其持股多被凍結，且早已跌破股權質押的平倉線，其能否實際運作股權的轉讓很難判斷，更何況其個人是否願意轉讓持股也無法確定。



但自去年6月至今年2月26日，賈躍亭持有樂視網的股份已累計減少8132．09萬股，均是被司法處置用於償還債務。目前，賈躍亭仍持有樂視網9．43億股，占公司總股本23．64％。



“破產重整的難點在於，樂視網債務問題涉及方太多，即使有債權人提出這個意向，但最終提出的方案能否獲得大多數債權人支持，這是最大的不確定性。目前相比於過去一年，由於經營停滯，公司瀕

臨資不抵債，樂視網破產重整的可能性在提升。”上述私募機構高管說。



（來源：中新經緯）