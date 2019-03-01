我國器官捐獻數量世界第二　

中評社北京3月1日電／2月28日，2019年中國器官獲取組織大會在武漢召開。2018年我國完成公民逝世後器官捐獻6302例，加上2545例親屬間移植，每百萬人口年捐獻率（PMP）達到6.8，創歷史新高；182家具備器官移植資質的醫院共完成器官移植手術20201例，較2017年增加21%，捐獻、移植數量均位居世界第2位。本次大會由中國器官移植發展基金會、武漢大學人民醫院、武漢大學中南醫院聯合主辦。來自全國器官移植界的380多名專家和多名國際器官捐獻和移植專家參加會議。



人體器官捐獻數與移植數



均居世界第二



2018年，中國人體器官捐獻數與移植數均位居世界第二。預計到2020年，中國將成為全球第一器官移植大國。



中國人體器官捐獻與移植委員會主任委員黃潔夫介紹，自2015年公民逝世後器官捐獻成為我國器官移植供體的唯一合法來源以來，中國公民器官捐獻事業取得長足進步。截至2018年底，我國已累計完成公民逝世後器官捐獻2.1萬例，捐獻大器官突破5.8萬個，累計實施器官移植手術超過6萬例。肝臟、心臟、肺臟移植多個單中心移植數量位居世界前列，患者生存率等質量指標已與國際水平持平，部分指標明顯優於國際水平。



器官捐獻志願登記人數近100萬



當生命不可挽救時，自願、無償捐獻器官，讓生命以另外一種方式延續，正在成為越來越多人的選擇。



中國人體器官捐獻管理中心數據顯示，截至2019年1月31日，我國器官捐獻志願登記人數992540人。其中中國器官移植發展基金會“施予受”器官捐獻網絡平台志願者登記人數，截至2019年2月28日18時，已成功登記807096人。



腎移植供需比例缺口最大



最新的數據顯示，2018年，全國182家具備器官移植資質的醫院共完成器官移植手術20201例，較2017年增加21%。



黃潔夫介紹，目前我國腎臟移植供需比例約為1：3，即每3個需要腎移植的尿毒症患者，只有一個能獲得移植機會；與此相對應，肝臟、心臟移植的比例接近1：1。我國正通過日臻完善的人體器官分配與共享計算機系統，讓人體器官資源得到公平、透明、高效的分配。



與此同時，我國器官移植技術達到新高度：肝臟移植技術實現國際領跑；供受者血型不相容腎臟移植技術得到突破；單中心心臟移植臨床服務能力居世界前列，移植技術突破6小時禁區。



器官移植



有望全部納入醫保體系



黃潔夫介紹，2020年前我國將在目前182家器官移植醫院基礎上，優化器官移植臨床服務資源布局，有序增加移植醫院數量，並從腎移植開始，逐步把肝臟移植、心臟移植等納入醫保體系。



據了解，武漢市及湖北省大部分地區已將腎臟移植納入醫保範圍。武漢大學人民醫院器官移植中心主任周江橋介紹，該院去年做腎移植的患者共有412人，其中住院及手術費用可以報銷一半，約10萬元，術後維持費用每月還可以報銷1萬左右，大大減輕了患者負擔。



是否可以給予捐贈人部分補償？



談到捐贈補償，黃潔夫無法接受，“如果捐贈器官都要補償，這與買賣器官有何區別？”他提倡用社會主義人道的救助體系來代替經濟補償。



對於器官捐獻無償，而患者使用有償的疑問，黃潔夫表示，器官獲取、保存、運輸、移植都會產生相關費用。實際上我國器官移植的費用在全世界是最低的，比如肝臟移植，美國總費用是60萬美元，而我國不到60萬人民幣。



關注武漢大學人民醫院微信公號



可登記器官捐獻



本次大會上舉行了武漢大學人民醫院“施予受”器官捐獻網絡平台上線儀式，武漢大學人民醫院還向中國器官移植發展基金會捐贈100萬元，用以支持器官移植事業發展。



據悉，“施予受”器官捐獻志願者登記系統已與武漢大學人民醫院對接，關注醫院微信公號“武漢大學人民醫院”（ID：rmhwhu），在公號菜單“個人中心”中的“個人信息”，即可找到“器官捐獻登記”。



（來源：武漢晚報）