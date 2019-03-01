金特會談崩？朝中社：兩人已相約再會

（圖片來源：環球網） 中評社北京3月1日電／第二次“金特會”未簽署任何協議28日下午提前結束。朝中社3月1日報道了越南會晤第二日進行的情況，稱在單獨會談和擴大會談中，朝美最領導人高度評價在履行新加坡聯合聲明的歷史性征程中，取得了令人矚目的進展，並就以此為基礎開啟改善朝美關係新時代方面的實踐性問題，開誠布公地交換了建設性意見。



以下是朝中社全文：



朝鮮勞動黨委員長、朝鮮國務委員會委員長金正恩2月28日與美國總統特朗普再次會晤並舉行會談。



當地時間上午9時，朝鮮黨、國家和軍隊最高領導人金正恩在會談場所——河內大都會酒店同美國總統特朗普再次會晤並進行了單獨會談和大範圍會談。



在單獨會談和大範圍會談中，朝美領導人高度評價在履行新加坡聯合聲明的歷史性征程中，取得了令人矚目的進展，並就以此為基礎開啟改善朝美關係新時代方面的實踐性問題，開誠布公地交換了建設性意見。



會談中一致認為，雙方為在朝鮮半島緩和緊張狀態、推動和平和實現完全無核化所做的努力和主動性的措施，對增進相互信任、從根本上改變朝美兩國之間數十年持續的不信任和敵對關係具有重大意義。



金正恩和特朗普為落實新加坡聯合聲明中提出的共同目標，就當前必須解決的一些問題聽取各自的看法，認真探討方法。



金正恩和特朗普表示，雖然70多年的敵視和對抗的壁壘很高，開辟朝美關係新歷史的征程中不可避免地遇到困難和曲折，但只要互攜手合作，智勇共進，相信朝美關係能夠按照兩國人民的志向和願望發展。



朝美領導人認為，在河內舉行的第二次會晤成為進一步增進相互尊重和信賴、把兩國關係提升到新的階段的重要契機。



金正恩和特朗普同意為朝鮮半島無核化和朝美關係劃時代發展繼續緊密聯繫，為解決河內首腦會談中討論的問題繼續進行富有成效的對話。



金正恩對特朗普總統遠道而來，為此次會面和會談成功的積極努力表示謝意，約定與特朗普再次會面。



（來源：環球網）