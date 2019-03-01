生態環境部：禁止珠峰核心區旅遊值得肯定

中評社北京3月1日電／28日，生態環境部召開2月份例行新聞發布會，生態環境部新聞發言人劉友賓和水生態環境司司長張波參加會議並回答記者提問。



對於近期熱議的禁止進入珠峰國家級自然保護區絨布寺以上核心區旅遊這一話題，劉友賓表示，隨著珠峰保護區旅遊開發力度不斷加大，西藏自治區依法禁止核心區旅遊符合《自然保護區條例》規定，是對珠峰生態保護的有效措施，值得肯定和稱讚。



依法禁止核心區旅遊應予肯定和稱讚



劉友賓表示，近年來，隨著珠峰保護區旅遊開發力度不斷加大，遊客人數持續增加。在珠峰保護區核心區開展旅遊活動，不僅違背《自然保護區條例》有關規定，也不斷給珠峰保護區帶來生態環境壓力。



為進一步規範珠峰旅遊活動，強化珠峰保護區生態環境監管，2018年12月5日西藏自治區有關部門發布公告，宣布“從即日起禁止任何單位和個人進入珠峰國家級自然保護區絨布寺以上核心區旅遊”，並將涉珠峰保護區核心區的旅遊帳篷營地搬遷至S515省道絨布寺附近公路兩側100米以內的實驗區。“



當前黑臭水治理難點仍是城市污水垃圾直排問題



“當前的工作難點依然是城市污水垃圾直排環境問題，說到底還是城市環境基礎設施建設問題。” 生態環境部水生態環境司司長張波表示，城市環境基礎設施建設的短板，是歷史遺留的問題，現在來還上這個帳，難度是可想而知的，有資金方面的，也有技術工程方面的。



張波說，好在這幾年重點城市黑臭水體整治已經提供了一些比較可操作的，好的經驗做法，為地級市的黑臭水體整治奠定了好的基礎。今明兩年主要是解決地級城市黑臭水體的問題，今年全國達到80%左右，長江經濟帶達到80%以上，明年都達到90%以上，“這個目標我們是有信心的”，張波表示。



以“千噸萬人”水源地為重點 保障農村居民喝上安全放心水



如何保障農村居民喝上安全放心水？對此，張波表示，相比城市，農村的飲用水源更為複雜。一方面，城市水源存在的一些問題農村也有，另一方面，農村的水源情況非常不平衡、千差萬別、量大面廣，如果完全照搬城市水源的整治規範，按照統一的要求對農村水源進行整治，有可能難以落實且易造成“一刀切”，導致一些地方工作陷入被動。



張波說，為了解決好這個問題，今年生態環境部會用半年的時間深入調研，進一步明確農村水源保護技術規範。今明兩年，將以農村“千噸萬人”水源地為重點，開展鄉鎮級飲用水水源地排查整治，以此逐步帶動其他規模的農村水源保護工作，共同保障農村居民喝上安全放心水。



（來源：人民網）



