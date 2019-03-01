寧夏：科技扶貧為貧困村“挖窮根、填窮坑”

中評社北京3月1日電／“2018年科技廳的‘寧夏深度貧困村肉牛產業提質增效技術集成示範’項目，把我們村選為核心示範村，給我們幫助非常大，真正的是在給我們村‘挖窮根、填窮坑’！”在2月28日召開的寧夏科技扶貧工作會上，西吉縣什字鄉馬溝村村支書蘇俊清分享科技扶貧為當地帶來的改變。



蘇俊清介紹，馬溝村現有人口325戶，其中213戶家養牛，存欄1200頭左右。“以前我們村上只知道養牛，不太懂技術，一年四季稀裡糊塗地養著，效益很一般。那個時候，聽人家說養一頭牛，一年能掙好幾千元，我們感覺那就是吹牛！”不過，農科院團隊的到來改變了村民的觀念。



2018，農科院的專家團隊來到馬溝村，挨家挨戶實地調研，最終將其選為“寧夏深度貧困村肉牛產業提質增效技術集成示範”項目核心示範村。馬溝村的肉牛養殖也搭上了科技的“順風車”，從種植專用青貯玉米、製作全株青貯、母牛科學飼養、犢牛培育、肉母牛代育奶公犢、肉牛快速育肥到疾病防控等方面，項目組的專家、教授們反覆給村民培訓、指導，並建立了微信群，“誰家牛有病了，隨時可以咨詢專家。”



“經過一年的幫扶，我們村的牛從1200頭增加到了2600頭，新養戶增加了50幾戶。”蘇俊清說，“科學飼養”讓馬溝村的村民嘗到了甜頭，實實在在體會到了“科學技術就是第一生產力”，他們有決心在項目的幫扶和帶動下，把馬溝村打造成一個種草養牛的專業村，到2020年按期完成脫貧攻堅任務。



據了解，2018年寧夏科技廳通過動員整合“科技支寧”科技扶貧東西協作行動、科技扶貧指導員、國家“三區”人才支持計劃和科技特派員創業行動等力量，在170個深度貧困村實施了一大批實用性、示範帶動性強的科技扶貧項目，培養科技示範戶3.6萬戶，培訓農民10.9萬人次，示範推廣新品種新技術新裝備新模式457項。提高了貧困戶的增收致富能力，有效促進貧困地區特色優勢產業發展，走出了一條深度貧困地區依靠科技創新助推貧困地區脫貧攻堅的新路。



（來源：中國新聞網）