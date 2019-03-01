天津：推進“消費扶貧”對口支援

中評社北京3月1日電／在精准扶貧、精准脫貧戰略引領下，東西部扶貧協作是推動區域協調發展、協同發展、共同發展的關鍵舉措。“消費扶貧”成為天津落實東西部扶貧協作、開展對口支援的重要手段。近年來，天津創新推進“消費扶貧”，助力西部地區打贏脫貧攻堅戰。



消費扶貧的關鍵在於拓寬貧困地區特色農副產品的銷售渠道。對此，天津不斷創新方式，三個“加法”推進“消費扶貧”對口支援，多種途徑推動貧困地區特產更好地“走出去”。



——“互聯網＋”消費扶貧。2018年5月，“甘貨進津”消費扶貧行動啟動。依托國安社區建立線上線下一體化扶貧服務平台，是天津幫助甘肅貧困地區脫貧的新辦法。手撕牦牛肉、蕎麥米、苦蕎粉等百餘種地道“甘貨”可以直接進津，送到老百姓家門口。



“我們還依靠大數據驅動，實現精准扶貧。”中信國安集團總經理劉鑫說，“甘貨”在天津銷售的狀況經過大數據分析後，會及時反饋給甘肅當地企業及老百姓，幫助他們有針對性調整銷售品類。他說，消費扶貧拓寬了甘肅地區特色優質農副產品銷售渠道和貧困人口增收脫貧渠道，讓互聯網發展成果惠及更多貧困地區和貧困人口。



——“展會＋”消費扶貧。每年天津舉辦許多大型展會，成為消費扶貧的重要平台。以津洽會為例，其設置了不少貧困地區特色產品展台。2018年4月，首屆青海省黃南州特色產業項目（天津）推介會在津洽會期間舉辦，共有13家黃南特色企業參展，展出、推介49種具有高原特色的產品、項目，多家企業與黃南州現場達成合作協議。



天津援青指揮部總指揮劉慶紀表示，對口支援需要換理念、創新路、變招法，“請進來”和“走出去”相結合，加強兩地往來、擴大宣傳推介、促進經貿合作、推動產業發展，為打贏精准扶貧攻堅戰提供“源頭活水”。



——“高校＋”消費扶貧。在天津大學北洋園校區，有一個“天津大學定點扶貧甘肅宕昌食材”窗口，每天吸引著眾多同學排隊打飯。清炒木耳、大白菜紅燒肉炒粉條、土豆粉條炒回鍋肉……這些菜品價格從2.5元到6元不等。據了解，這是天津大學創新推進“消費扶貧”，從定點扶貧縣甘肅省宕昌縣採購貧困戶合作社生產的農特產品製作而成的。“扶貧菜”走進了大學餐廳，覆蓋全校11個食堂，近4萬名師生可以參與其中。



天津大學膳食管理中心負責人介紹說：“我們這麼做的初衷是為了解決貧困縣農民的收入問題，採購的食材基本來自宕昌縣，食材檢測合格以後直接運送至學校食堂。這既降低了採購成本，又保證了綠色無污染，讓農民和師生都能享受實惠，形成了一條惠民惠農的綠色供應鏈。”



（來源：經濟參考報）