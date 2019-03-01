中評社北京3月1日電／女博士條件出眾，卻因焦慮症離婚



專家：過度認真勞心的人易得焦慮症，生活中不妨“神經大條”些



焦慮症已成為我國患病率最高的一種精神障礙，成人終身患病率高達7.6%，多達8000萬人。確實，現實中，各類焦慮症的患病人群在門診表現上就很普遍。



調查結果的出爐，不僅有助於學術研究和實際應用，更有助於人們對於精神障礙的關注，擺脫認知誤區。



她的焦慮和偏執讓丈夫和她離婚



周玲（化名）在朋友的陪伴下第一次來到浙大一院精神衛生科主任、杭州心悅健康咨詢服務有限公司首席專家許毅的辦公室時，又哭又鬧折騰不停，讓執業多年的許毅都有點驚訝。



他告訴記者，周玲是非常典型的焦慮障礙症狀，“把目標定得太高，一時達不到，焦慮症狀就上來了。”



事實上在很多人看來，周玲根本無需焦慮——名校高材生、博士師從著名院士，並且研究成果不錯，無論學歷、資源還是職業生涯都令人艶羨。



但周玲把導師作為自己的標杆，她希望能盡快達到自己的目標，一旦稍有追趕不足，就繞進了“我依舊沒能達到院士水平，我必須把更多精力投入到研究中去”的怪圈。生活、工作乃至情感，也因此受到影響甚至打擊。



結果令人唏噓，不僅她自己備受困擾，就連剛剛結婚一年的丈夫，也因無法忍受她的偏執，最終離婚。



類似案例並不鮮見，杭州第七人民醫院（浙江大學醫學院精神衛生中心）心身障礙科副主任／心理治療中心主任唐光政副主任醫師對這類病患就很熟悉。



唐光政的門診每天幾乎都會接待焦慮症患者。僅最近半個月，就有六七十位焦慮症患者住院。



“比如有位患者，有緊張、心慌、坐立不安等症狀，甚至連手機響起來，他都感到恐懼。”唐光政說，一些性格比較認真勞心的人，有時更容易得焦慮症，“他們會考慮過多的細節，越想越沒底，惡性循環。”



女性焦慮症的比例高於男性



按照此次精神障礙流行病調查結果的比例估算，我國有近1億人或患有焦慮障礙，是最大的精神障礙患症人群，且女性比例高於男性。



當然，畢竟是抽樣調查，結果還需要學界研究。



對於此次調查，許毅告訴錢報記者，從學術角度講，調查結果可以了解我國有多少相關疾病患者，或者說已發病和未被發現的患者。從社會實際應用來講，政府可以根據調查數據來設置和分配社會的醫療資源，普通人則可以了解這些疾病的存在以及這一疾病的多樣性、高發性，“讓患者去及時治療。”



媽媽過分擔心孩子學習患上焦慮症



許毅就接診過一些“媽媽病例”——過分擔憂孩子的學習生活，導致焦慮症，“比如孩子隨口說句話，都會讓她們想到很多有的沒的，並讓自己無比焦慮。”



唐光政也接診過一些患者，症狀主要體現在日常工作上，“往往工作還沒開始，對每個環節的焦慮情緒就擴張開來，最終讓工作生活都一團糟。”