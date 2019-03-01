中國海軍“生日趴”有哪些看點？

2018年4月，中國在南海舉行盛大海上閱兵。 中評社北京3月1日電／2月28日，在中國國防部例行記者會上，新聞發言人任國強首次證實，4月23日將在山東青島舉行中國人民解放軍海軍成立70周年多國海軍活動。



國防部證實要搞海軍大活動



關於中國海軍為慶祝成立70周年的活動，此前外媒早有報道。去年12月15日，日本共同社報道稱，中國海軍將在成立70周年紀念日在山東青島舉行國際閱艦式，日本政府考慮派艦艇參加。



2019年1月22日，菲律賓《世界日報》報道稱，菲海軍將首次派出軍艦參加中國主辦的國際閱艦式。



隨著時間的推進，外媒對於中國海軍70周年活動出現了更多猜測性報道。2月24日，中國航母遼寧艦結束近9個月的升級改造，在數艘拖輪輔助下離開大連造船廠，這被境外媒體推測為遼寧艦此輪返廠維修後開始進行第二次海試。對此，新加坡媒體稱，此次海試結束後，中國航母或將前往青島母港，並為今年4月的人民海軍建軍70周年紀念活動進行準備。



針對“遼寧艦和首艘國產航母是否會參加”的問題，任國強在當天的記者會上回應稱，中國人民解放軍海軍成立70周年的系列紀念活動，包括多國海軍活動，目前正在籌劃準備之中。“至於遼寧艦和其他海軍艦艇會不會參加，我們將適時對外公布”。



那麼邀請了哪些國家艦艇，最早對外公布消息的日方會不會參加？任國強對此沒有做出具體回應。



不過，有分析認為，隨著海軍紀念活動日期不斷臨近，確定參加本次多國海軍活動的國家數量會不斷增加。

