克什米爾衝突升級　印巴聲稱擊落對方戰機

（图片来源：网络） 中評社北京3月1日電／印度和巴基斯坦在克什米爾地區的衝突27日升級，雙方聲稱擊落對方戰機，就細節各執一詞。



事件發生後，巴基斯坦民航局和軍方宣布關閉巴基斯坦領空，多家航空運營商取消對印度北部多座城市的服務。



【細節各異】



巴基斯坦軍方發言人、三軍新聞局局長阿西夫·加富爾27日說，巴方空軍當天早晨空襲印控克什米爾地區，以“回應”印方前一天的所作所為。印度空軍兩架戰機稍後越過實際控制線，在“巴基斯坦領空”遭擊落。其中一架墜落在巴控克什米爾，另一架墜落在印控克什米爾。巴方地面部隊抓獲兩名印軍飛行員。



加富爾在記者會現場展示巴方地面部隊繳獲的印方武器及相關文件。巴基斯坦政府經由社交媒體“推特”發布一段視頻，顯示一名印軍飛行員躺在地上，臉上流血。



印度外交部新聞發言人拉維什·庫馬爾27日晚些時候說，印度軍方“挫敗”巴方對印方軍事目標的空中打擊，擊落一架巴方戰機。印方在“空中相遇”中損失一架米格—21型戰機，一名飛行員失蹤。庫馬爾說，巴方聲稱已經拘押這名飛行員，印方“正在核實”這一消息。



印方聲稱26日空襲巴控克什米爾地區“穆罕默德軍”一處營地，大約300名武裝人員喪生。巴方否認印方的說法，指認印方入侵巴控克什米爾領空、拋棄部分“荷載”後飛離，沒有人員傷亡。



【影響航空】



27日最新事態發生數小時後，巴基斯坦民航局宣布對所有商業航班關閉巴基斯坦領空，沒有說明航班何時恢復。巴基斯坦軍方一名發言人說，軍方出於“環境”原因作出關閉領空決定。