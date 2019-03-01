廣西近1年勸返輟學學生近3萬

中評社北京3月1日電／記者今天從廣西壯族自治區教育廳獲悉，2018年3月以來，廣西全區共勸返輟學學生28630人，輟學人數下降到6248人，其中建檔立卡貧困輟學學生勸返4670人，輟學人數下降到105人。全年義務教育鞏固率達到95%。



為阻斷貧困代際傳遞、全面打贏脫貧攻堅戰，廣西壯族自治區黨委、政府高度重視義務教育工作，將控輟保學列入各級政府年度績效考核、扶貧工作的主要內容，全面壓實各級政府的主體責任，印發了《關於進一步加強控輟保學提高義務教育鞏固水平的通知》，建立健全控輟保學“雙線四包”工作體系，完善輟學監控、輟學報告、行政督促複學、司法督促複學和部門聯防聯控等工作機制。



為做到底數清、情況明，廣西教育廳會同扶貧、公安、殘聯等部門，建立了適齡人口教育信息核查比對機制，全面排查適齡兒童失學輟學情況，精准掌握貧困兒童和殘疾兒童失學輟學信息。通過組織開展“千名教師進萬家”“千名教師進村屯訪萬戶”“大動員、大勸返”等活動，向學生及其家長宣講法律法規、教育資助政策，積極勸導學生家長依法送子女接受義務教育，並對無正當理由不送子女讀書的家長依法追究法律責任，有效勸返了一批輟學學生。2018年，廣西共公開審理十多起拒不送子女入學的案件，在全社會引起廣泛影響，收到了良好的社會效果。



（來源：中國青年報）