中國遊客消費模式明顯變化　呈四大特征

中評社北京3月1日電／希爾頓、尼爾森等機構21日在京發布全新消費者研究報告《城市因你而鮮活，中國消費者“鮮”發現》。報告認為，和過去幾年比，中國遊客消費模式明顯變化，呈現四大特征。



本次研究樣本來自於中國1000名不同年齡段及城市地域的消費者，他們在過去一年至少在一家高檔酒店消費過一次。該研究探索了當下主要的旅遊趨勢，並重新定義了中國旅客的類型。結果顯示，中國旅客在旅行偏好、行為，及消費模式等方面有著明顯變化。



報告認為，和過去幾年相比，現在的中國旅客的特征可以用四個關鍵詞來概括：一是探索，83%受訪者更喜歡探索多樣風土，文化特色；二是悅己，82%受訪者不惜花更多錢，大方犒賞自己；三是開放；77%受訪者更樂於深入當地，結識當地友人；四是獨特：77%受訪者拒絕一成不變，更追求獨特體驗。



報告強調，中國新興旅客熱衷於深入了解當地文化，樂於花費更多以獲得優質體驗犒賞自己。同時，他們也期待酒店更具文化性、舒適性、社交性和獨特性。



報告研究發現，中國旅客認為旅遊是他們生活方式和生活態度的縮影。上述這四大變革也體現在中國消費者旅行中的具體需求上：舒適是最重要的需求，其次是文化需求，探索需求及個性化需求。



本次研究還對新時代中國旅客的消費心態進行了評估。報告認為，新時代中國旅客的消費心態呈現出三大特征。



一是努力工作，盡情享受——67%受訪者享受當下，無暇擔心未來。其中，54%的受訪者表示，他們期待尋找能夠提供“振奮人心的體驗”的酒店。



二是樂於表達，自我澎湃——69%受訪者表示他們樂於展現自我獨特品味，成為關注焦點。其中，50%的受訪者表示，他們更喜歡酒店裝飾更具當地特色，而48%的受訪者則表示他們更喜歡酒店的獨特設計和時尚風格。



三是短暫抽離生活——63%的受訪者更喜歡簡單享受生活樂趣，同時50%的受訪者表示他們比較關心酒店如何滿足他們的生活需求。



報告指出，上述特質的呈現無關年齡，充分說明中國新興旅客在生活方式及品質方面的追求不再僅僅以年齡和地域區分，更多是自身價值觀、思維方式的展現。



（來源：中國新聞網）