暗物質秘密可能隱藏在地球古老岩石中

中評社北京3月1日電／英國新科學家網站2月26日刊登作者塞巴斯蒂安·鮑姆的文章，題為《暗物質的秘密可能隱藏在地球古老的岩石裡》。文章稱，宇宙的絕大部分是缺失的。對從最小星系到縱貫整個宇宙結構的觀測顯示，普通物質——構成你、我以及人們在宇宙中看到的一切東西的物質——只占整個宇宙的五分之一。剩下的80%是個謎。現將文章摘編如下：



數十年來，我們一直試圖通過一系列越來越尖端的探測器來追蹤這些“暗物質”，但仍一無所獲。現在該試試新方法了。也許，從地球內部獲取的古老礦物與現代納米技術的結合將揭示這種難以捉摸的物質的秘密。



我們看不到暗物質，因為它與光沒有相互作用。然而，理論模型提供了有關它可能由什麼構成的線索。最引人注目的解釋是，它是由粒子構成的，就像我們周圍所有的普通物質一樣。最有希望的候選者之一是弱相互作用大質量粒子，這個假設實體的質量與普通原子核差不多。



大多數時候，這些粒子會直接穿過面前的物質，就好像那些物質不存在一樣。但它們偶爾會碰到物質的原子核，產生一點撞擊。



過去30年中，許多實驗都試圖探測這些碰撞。這種直接檢測方法是在實驗室中監測大量的原子核，看看是否有原子核被暗物質粒子所推動。



我和一些同事開始考慮其他辦法。如果不實時監測原子核，是否可以在很長的一段時間內記錄下這些碰撞呢？我們做這件事所需的材料已經存在－－它就在我們腳下。



地球的年齡約為45億歲。例如，如果我們能夠找到一種已經“記住”暗物質碰撞10億年之久的物質，那麼研究100克這種物質的效果將與用十年觀察1萬噸原子核的直接監測效果一樣。

