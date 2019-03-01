NASA新任務：從國際空間站研究太空天氣

中評社北京3月1日電／據美國國家航空航天局（NASA）官網26日報道，NASA選擇了一項新任務——大氣波實驗（AWE），旨在幫助科學家了解並最終預測地球周圍龐大的太空天氣系統。太空天氣非常重要，因為它可能影響在太空作業的宇航員，干擾無線電通信，甚至導致電網癱瘓。



大氣波實驗將由猶他州立大學的米歇爾·泰勒領導，預計耗資4200萬美元，計劃於2022年8月發射，將與國際空間站的外部相連，首次對地球大氣層中名為“氣輝”的彩色光帶進行觀測，以確定其如何促使地球上層大氣動態區域的太空天氣發生變化。



研究人員曾認為，只有太陽紫外線和帶電粒子太陽風才能影響地球上層大氣動態區域。然而，最近他們了解到，這些與太陽有關的變量不足以引起所觀測到的變化，而且，地球的天氣也必然會有影響。為了解開這種聯繫，大氣波實驗將研究由不同氣流密度變化引起的低層大氣波動如何影響上層大氣。



大氣波實驗是NASA“太陽物理探索者計劃”下的一項新任務。“探索者計劃”是NASA歷史上最悠久的連續計劃，自1958年第一顆探測衛星“探索者1”號（Explorer 1）升空以來，該計劃已支持了90多項任務，其中的“宇宙背景探測器”（COBE）更是為研究人員捧回了諾貝爾獎章。



NASA天體物理學主任保羅·赫茲說：“‘探索者計劃’旨在提供頻繁、低成本的太空訪問，比幫助揭開宇宙的奧秘並探索我們在其中的位置。新任務絕對符合這一標準，可以揭示有關地球上層大氣的謎團。”



此外，NASA還挑中了“太陽無線電干涉儀太空實驗”（SunRISE）。這項擬議的任務為期7個月、耗資10萬美元，將調查來自太陽的巨大太空風暴——太陽粒子風暴如何被加速並釋放到行星空間。



（來源：科技日報）