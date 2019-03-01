誰殺死了恐龍？火山活動觸發物種大滅絕

印度西部德幹地盾堅硬的熔岩流可能是恐龍滅絕的原因之一。圖片來源：GERTA KELLER 中評社北京3月1日電／誰殺死了恐龍？自從幾十年前科學家在墨西哥灣發現一個巨大的隕石坑以來，答案似乎很簡單：6600萬年前，一顆巨大的小行星撞擊地球，引發了巨大的海嘯，同時塵埃遮住了太陽，導致全球氣溫驟降。



但這顆小行星並不是當時唯一“造訪”地球的災難。在今天的印度，當時有數不清的火山裂縫在地下裂開，釋放出大量岩漿。在100萬年裡，這些火山噴發產生的溫室氣體可能會提高全球氣溫，破壞海洋，使生命在小行星撞擊地球之前就已處於危險狀態。



然而，這個被稱為德幹地盾的區域發生火山噴發的時間仍不確定。科學家就其在地球上60%的動植物物種（包括大多數恐龍）滅絕過程中發揮了多大作用存在爭議。



近日，在兩個獨立研究中，研究人員使用不同的高精度測年方法，試圖找出是什麼導致了生命大量消亡事件。這兩項研究都承認，德幹地盾的火山活動（而非單由小行星的撞擊）在物種大滅絕事件中發揮著作用，但兩項研究在強調火山活動觸發力上存在分歧。相關論文近日刊登於《科學》。“這兩項研究是在世界一流的地質年代學實驗室進行的，雖然其使用不同的技術確定德幹地盾岩漿活動的記錄日期，但得到了非常相似的結果。這些研究表明，在引發白堊紀—古近紀滅絕的原因中，既包括小行星衝擊，也包括大型火山噴發。”未參與這些研究的美國地質調查局的Seth Burgess告訴《中國科學報》，“總的來說，這兩種方法都比先前所用的方法更精確且有其獨特的價值。”



再見，恐龍先生



地球的生物史存在著5次物種大滅絕事件。其中最著名的便是發生在白堊紀末期的物種大滅絕，它導致了非鳥類恐龍在地球上長期統治的結束。



然而，是什麼觸發了白堊紀—古近紀物種大滅絕（究竟是一顆小行星的撞擊或是德幹地盾火山持續數千年的大規模爆發，或兩者兼有）仍然存在爭議。更好地了解德幹地盾火山爆發時間，尤其是與希克蘇魯伯小行星撞擊進行比較，有助於解決這一爭議。



理解這一重大的驅動氣候變化的物種滅絕事件的研究也為了解當前人類驅動的氣候變化提供信息。

