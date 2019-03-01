香港廉署開放日　一窺背後真功夫

（圖片來源：人民網） 中評社北京3月1日電／香港廉政公署獨立執法，成就卓著，維護著香港的公平正義、安定繁榮。在港片中，廉署人員總是幹練神猛，讓人心生崇敬又覺有點神秘。這些年，廉署多次舉辦公眾開放日，每次開放日之前，市民踴躍網上預約，1萬多份申請只有1000多份可中簽。幸運市民便可入內一窺究竟，喝一杯“廉署咖啡”。



從2月23日起連續兩個周末，香港廉政公署舉辦開放日，邀請市民走進這棟25層的大廈參觀體驗。今年適逢廉署成立45周年，中簽的市民興致勃勃地前來，了解香港反貪歷史，增進廉潔意識。



配槍的反貪機構



廉政公署不隸屬於香港特區政府任何一個部門。廉政專員由行政長官提名、國務院任命，向行政長官負責，署內職員采聘用制，不屬於公務員。現有工作人員1000多人。



依據香港《廉政公署條例》《防止賄賂條例》等法律，廉署有獨立調查權，包括搜查、扣押、拘捕、審訊等，必要時可使用武力，抗拒或妨礙調查則屬於違法。因此，部分廉署人員還可配戴槍支。配槍前須經過至少8周嚴格的槍械訓練，一般在保護證人或拘捕嫌疑人時才行動。



今年的開放日，槍械設備室裡陳列著已卸下彈夾的真槍，還有伸縮警棍、胡椒噴劑、手銬等裝備，前來參觀的市民大呼過癮。“我第一次見到真槍，沒想到槍這麼重。”一名隨父母前來的男孩說，父親愛看警匪片，他小小年紀已知道“廉署請喝咖啡”的意思。“我覺得廉署防治貪污，作用好大的！”



錄影會面室是辦案的重要場所。“我現在問你一些問題，你可以不回答，但你所說的，都將作為呈堂證供。”影視劇中廉署人員常用的這句開場白，便是發生在這裡。



室內的桌子是三角形的，兩名廉署人員分坐兩邊，面向一名被調查者，對方如有律師，則在旁邊加座。據工作人員介紹，這樣的設計既避免了圓形桌的過於輕鬆，也避免方形桌的“對立”，更適合辦案。屋角有一面大大的圓鏡，可無死角監控整個房間。錄下的會面詳情，同步刻錄黃、紅、綠3種顔色的3張光盤，當場密封，分別交給廉署、被會見者及法庭使用。