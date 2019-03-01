首屆一帶一路國際青年論壇在首爾舉行

中評社北京3月1日電／首屆“一帶一路”國際青年論壇2月26日在韓國首爾舉行。本次論壇由韓國“一帶一路”研究院和韓中文化友好協會共同主辦，來自全球78個國家和地區的200餘名青年學者與會，為共建“一帶一路”建言獻策。



“近年來，在各方共同努力下，共建‘一帶一路’從理念轉化為行動，從願景轉變為現實，沿線各國人民參與感和幸福感與日俱增，構建人類命運共同體之路越走越寬廣。”中國駐韓國大使館公使銜參贊金燕光在致辭中表示，希望與會青年學者加強交流、增進友誼，做促進各國友好的傳播者。



韓國執政黨共同民主黨國會議員薛勛表示，“一帶一路”倡議正在將包括中國在內的各國經濟開發規劃聯結在一起，引導各方共同前行，並為推動構建人類命運共同體、實現各國共贏提供值得參照的範例。“相信各國在該框架下攜手展開的各種實踐將為世界發展帶來更大活力。”



中日韓三國合作秘書處秘書長李鐘憲表示，“希望韓國、中國、日本等國能從各自正在推動的政策當中找到發展繁榮的最大公約數，加強同‘一帶一路’倡議對接，共同勾勒合作藍圖。”



韓國慶熙大學教授朱宰佑表示，改革開放以來，中國形成了“點、線、面”結合的開放格局。“一帶一路”建設的推進過程也是由點及面的過程。“隨著這一倡議的不斷推進，最終將會形成構建人類命運共同體的整體效應。”



在論壇上，與會學者圍繞“‘一帶一路’建設與聯合國可持續發展目標之間的交集”這一主題分組進行討論，並將討論成果向論壇匯報。



來自保加利亞的留學生姬楚寇娃向記者表示，“一帶一路”建設對於推進國際合作具有重要作用。“世界各國優勢各不相同，合作顯得尤為重要。通過‘一帶一路’建設，各國能夠實現優勢互補，共同從中獲益。”



“‘一帶一路’建設將整個世界連接了起來。”尼日利亞學者布哈里向記者表示，基礎設施建設對於發展中國家經濟社會發展至關重要，“一帶一路”倡議通過發展基礎設施建設帶動了發展中國家的發展進程。各國通過推動實施這一倡議將實現攜手前進，共同發展。



韓國“一帶一路”研究院共同院長、韓中文化友好協會會長曲歡對記者說，隨著“一帶一路”建設不斷推進，“一帶一路”國際青年論壇今後將持續舉辦下去，今年下半年計劃在中國舉行。“參與‘一帶一路’國際合作是所有韓國有識之士的共同企盼。”



（來源：人民網）