大華網路報：越走越“獨孤”　越走越“求敗”

中評社香港3月1日電／大華網路報今天“是非集”專欄說，在金庸的小說中，有一位始終處在傳說狀態的無上高手，號稱“獨孤求敗”。據說他威到“嗚呼！生平求一敵手而不可得”，“誠寂寥難堪也！”不想朗朗乾坤，青天白日，咱們台灣政壇，也出了這麼一位“獨孤求敗”的政治人物。稱其“獨孤”，所謂“殘賊之人，謂之一夫”，統治無方，身邊只剩“敗選者聯盟”，真箇成了“寡人”、“獨夫”；至於“求敗”，就是她專挑選民反對的政策來做，換句話說，輸一次不夠，求著再輸第二次！



這種輸一次不過癮的例子，俯拾皆是。明明都是在地方選舉裡頭，被選票淘汰的敗將，偏偏他們通通回鍋、高升，即使被媒體揶揄為“敗者為王”，也全不顧惜。從“行政院長”到“交通部長”，已經讓朝野內外人人搖頭；沒想到眼下還來第二波，連因為投票出包，被轟下台，已經懸缺三個月的“中選會主委”，最後也是找“敗選者聯盟”成員來充數。這不僅證明，領導者對於媒體批評行政不中立，完全欠缺反省力；甚至可以說，她根本不知道是怎麼敗的，以致敗了之後，還在求敗！



又如去年公投，民意已經很清楚的表達，應該“以核養綠”，別急著放棄核電廠，先想辦法解決缺電、解決空污，才是正辦。不料，綠營上下還是繼續死抱著神主牌，硬要搞“二〇二五家園”。“敗選者聯盟”的頭兒，索性糊塗裝到底，說公投文字上沒有“以核養綠”四個字云云。其實，這樣罔顧民意的心態和嘴臉，只會在下一次再選輸的時候，讓這幹人等變成“戰犯”，真可說沒有自知之明。



專欄說，這類逆天而行的舉措，罄竹難書。不過，最可笑的，是那個“卡管案”的主角“教育部”，哪壺不開提哪壺，還出來說，砍人家的退休金，已經幫“國庫”省了多少錢等等。完全沒體會，年金改革給主子丟了多少票，還在傷口上灑鹽，自以為可以幫著圓謊，或者表功。所以說，這一小撮人越走越獨孤，越走越求敗，倒行逆施而不自知，最後只是苦了台灣老百姓，也不知便宜了誰！