中評社香港3月5日電/歐陽文章：一寸金 觀錦里



作者：歐陽文章 北京 經濟學研究學者





一寸金 觀錦里





花街柳巷，小橋流水依舊在。



望劍嶺雲橫，錦里風光，玉殿野寺，綠動春來。



波暖鳧鷖作，桃花紅、舞榭歌台。



武侯、蜀山鑄魂，漢業興亡惟我裁。





野徑江船，花重紅濕，酒香飄城外。



看錦瑟玉壺，風輪雨楫，蠶市繁華，雙鯉奪隘。



棠十萬株，漁釣樂、浣花溪白。



繁華盛、數盡風流，復興夢入懷。







2019年初春，成都。



