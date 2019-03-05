CNML格式】 【 】 【打 印】 
歐陽文章：一寸金 觀錦里
http://www.CRNTT.com   2019-03-05 00:02:09


　　中評社香港3月5日電/歐陽文章：一寸金 觀錦里　 

　　 作者：歐陽文章　北京 經濟學研究學者　


　　　　　 一寸金 觀錦里 
　

　　　 花街柳巷，小橋流水依舊在。 

　　　 望劍嶺雲橫，錦里風光，玉殿野寺，綠動春來。 

　　　 波暖鳧鷖作，桃花紅、舞榭歌台。 

　　　 武侯、蜀山鑄魂，漢業興亡惟我裁。 
　

　　　 野徑江船，花重紅濕，酒香飄城外。 

　　　 看錦瑟玉壺，風輪雨楫，蠶市繁華，雙鯉奪隘。 

　　　 棠十萬株，漁釣樂、浣花溪白。 

　　　 繁華盛、數盡風流，復興夢入懷。 
　


　　　 2019年初春，成都。 
 

掃描二維碼訪問中評網移動版 CNML格式】 【 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：