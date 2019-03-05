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歐陽文章：一寸金 觀錦里
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2019-03-05 00:02:09
中評社香港3月5日電/歐陽文章：一寸金 觀錦里
作者：歐陽文章 北京 經濟學研究學者
一寸金 觀錦里
花街柳巷，小橋流水依舊在。
望劍嶺雲橫，錦里風光，玉殿野寺，綠動春來。
波暖鳧鷖作，桃花紅、舞榭歌台。
武侯、蜀山鑄魂，漢業興亡惟我裁。
野徑江船，花重紅濕，酒香飄城外。
看錦瑟玉壺，風輪雨楫，蠶市繁華，雙鯉奪隘。
棠十萬株，漁釣樂、浣花溪白。
繁華盛、數盡風流，復興夢入懷。
2019年初春，成都。
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