世界大學排名英國表現優異　得益於這一因素

中評社北京3月1日電／英媒稱，英國大學以其在全球年度排名中的優異表現提升了自己的聲譽。它們在13個專業的排名中勇奪桂冠，從人類學到獸醫學，比去年的10個專業有所增加。



據英國《泰晤士報》網站2月27日報道，根據QS世界大學排名，牛津大學在5個專業的排名榜上位列第一。這些專業包括英文文學、考古學和地理學。劍橋大學在解剖學和生理學方面獨占鰲頭，而倫敦大學學院則在教育學和建築學的排名中拔得頭籌。



專家說，英國得益於2012年學費上漲以及學生人數增加。每名新增學生為大學金庫添加了2.7萬英鎊。英國主要受到印度等海外留學生的歡迎，他們的學費一般每年高達6萬英鎊。



報道稱，美國仍在排行榜上占據統治地位，共獲得28個專業的第一名，比2018年的34個有所減少。美國在藝術和人文方面失去有利地位。薩塞克斯大學在發展學排名中位列第一，打敗了哈佛大學。拉夫伯勒大學在體育相關研究方面是最好的。皇家美術學院連續第五年在藝術和設計榜單上獨占鰲頭。在排名榜上，倫敦藝術大學從第六位上升到第二位。在48個專業的排名表上，英國大學在34個專業中躋身前三。



報道稱，QS世界大學排行榜是根據研究能力以及8.3萬名學者和4.2萬名雇主的觀點進行打分排名的。在學費需要審批以及英國脫歐造成的影響存在不確定性的情況下，高等教育政策研究所所長尼克·希爾曼說，今年獲得的名次可能是“最高水平”。



（來源：參考消息網）