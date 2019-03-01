俄專家：美國試圖扶植競爭對手排擠華為

中評社北京3月1日電／俄羅斯媒體報道稱，俄羅斯喀山聯邦大學信息技術與人工智能系統高等學院院長艾拉特·哈夏諾夫在接受媒體採訪時表示，在5G技術世界市場份額爭奪戰中，美國試圖培養能夠排擠華為產品的競爭對手。



俄羅斯衛星通訊社2月27日報道，哈夏諾夫認為，美國政府已經選擇裡瓦達網絡公司（Rivada）——這家IT創業公司作為華為的競爭對手，該企業正積極地推廣其基於“開放式無線市場”（open access wireless market）概念的技術解決方案。



報道稱，與美國總統特朗普關係密切的美國政客紐特·金裡奇（Newt Gingrich）此前在《新聞周刊》（Newsweek）上撰文表示，必須在巴塞羅那世界移動通信大會（MWC）上推廣這一概念。



哈夏諾夫解釋說：“這一概念的本質在於運用另一資源分配原則，即：不是將頻率分配給移動通信商，而是拍賣通信流量，通信商可以以日、月或者年為單位購買。”



哈夏諾夫認為：“美國以‘開放市場’精神調配通信資源不能阻止華為這樣的巨頭公司……但是裡瓦達網絡公司在有利於新概念的美國市場調整中將獲得競爭優勢，電信設備市場可能會迎來又一個‘大腕’。”



報道稱，哈夏諾夫強調，根據英國咨詢公司IHS馬基特公司（IHS Markit）的數據，華為公司目前是規模最大的電信設備製造商，占世界市場份額28%；其後是愛立信（Ericsson）公司，占比27%；諾基亞公司（Nokia），占比23%；中興通訊股份有限公司（ZTE）占比為13%。



哈夏諾夫指出：“隨著新技術的興起，市場上的角色分配可能會發生變化，因為移動通信商將逐漸將設備更換成支持5G，即第五代通信網絡的設備。”



（來源：參考消息網）