俄能源部長：俄天然氣儲量夠用100年

中評社北京3月1日電／俄媒稱，俄羅斯能源部長亞歷山大·諾瓦克在接受俄報紙網採訪時宣布，俄天然氣儲量夠用100年，石油儲量夠用30年。



據俄新社2月27日報道，他說：“從目前的開採規模來看，我們的天然氣儲量夠用100多年。今天的石油儲量——這指的是B級和C級——為290億噸。不過，它們分為可商業開採的和不可商業開採的。石油是否為可商業開採取決於你我，取決於我們對這個行業採取何種財政制度。”



諾瓦克補充道：“在現有財政制度下，約50%——即150億噸——是可商業開採石油。去年，我們開採了5.56億噸，因此，可商業開採儲量大約夠用30年。”



諾瓦克指出：“全球能源消費將增長。據預測，到2035年～2040年這一指標會比現在高出約30%，碳氫資源仍會保持很高的比例。今天，其在世界能源消費結構中的占比將近85%。專家估計，到2035年它會降至75%，但四分之三也是不低的份額。因此應當維持我們在這個市場的潛力和競爭力。”



另據俄新社2月27日報道，俄羅斯能源部長亞歷山大·諾瓦克稱，他不認為美國液化天然氣在歐洲市場有和俄天然氣競爭的潛力。



就報紙網關於在歐洲市場與美國液化氣競爭的問題，他回答道：“說到市場手段，原則上，我沒有看到美國液化氣的競爭潛力。我國開採成本很低，我們已經建立並完善了基礎設施，而且還在發展新的基礎設施，它們將被使用很多年。”



諾瓦克評論說：“我看到美國液化氣更多是被銷往沒有管道天然氣的市場。管道天然氣比液化氣更有競爭力。液化氣僅在運輸距離超過3000公里，即建設管道在經濟上不合理的情況下具備競爭力。以蓬勃發展的亞太市場為例，那裡有中國（這樣的天然氣消費大國），而我國產地靠近中國，通過管道供應天然氣有利可圖。而在其他一些不適合鋪管道的市場，則是輸送液化氣更能產生效益。”



（來源：參考消息網）