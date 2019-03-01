牛津劍橋英國本科生人數減少引發各種爭議

中評社北京3月1日電／英媒稱，官方數據顯示，牛津大學和劍橋大學的英國本科生人數較十年前減少了超過1000人。



據英國廣播公司網站2月26日報道，高等教育統計局和各大學的學生數據顯示，與2007至2008年度相比，2017至2018年度牛津大學的英國本科生人數減少了7%，劍橋大學減少了5%。



據報道，海外本科生在牛津和劍橋分別增長了51%和65%。牛津大學稱其“錄取全世界最優秀的人才”。



海外學生需支付的費用增加



來自歐盟以外的學生需要支付更高昂的費用，大學和課程的聲望越高，費用可能也更高——有的一年會超過3萬英鎊（約合26.6萬元人民幣——本網注）。



但是牛津大學的一名女發言人說，該校招收的海外學生人數並未受到“他們需要支付的費用”的影響。



報道稱，進入牛津和劍橋的競爭非常激烈，在公平入學和社會流動方面也存在很大的爭議。



有人呼籲為身處弱勢群體的年輕人以及少數族裔學生和白人工人階層背景學生提供更多的名額。



據報道，儘管關於擴大機會的爭論仍在繼續，牛津和劍橋招收的英國學生人數一直在減少。



2017至2018年度英國本科生的人數較十年前減少了約1200人，牛津和劍橋的本科生人數分別為1.13萬人和1.215萬人，儘管申請人數更多了。



數據顯示，牛津大學2017到2018年度的英國本科生人數較2007到2008年度減少了約720人。



但是，根據英國高等教育統計局的數據，來自歐盟內和非歐盟的海外學生人數急劇增長。



在劍橋的研究生課程中，目前海外學生人數超過了英國本土學生人數。

