一部電影竟影響美國總統決定入侵別國？

中評社北京3月1日電／美國外交學者網站2月25日刊登題為《一部電影如何影響美國總統決定入侵別國》的文章，作者為弗朗茲－斯特凡·加迪。



文章稱，1970年4月，美國總統理查德·尼克松決定將越南戰爭擴大到中立的柬埔寨，以便消滅總兵力約為4萬人的越南人民軍和越共武裝力量。



尼克松隨後下令由美軍和南越軍隊進行空中轟炸和入侵，目的是給南越政府爭取喘息的空間，因為美國在柬埔寨東部擊敗北越部隊並切斷他們的補給線後，已經開始逐步撤出作戰部隊。



尼克松顯現“浪漫主義特質”



文章稱，理查德·尼克松是決定攻擊中立國柬埔寨的幕後推手。他為何推動軍事升級？令人驚訝的是，答案可能在於一部美國史詩傳記戰爭片。



文章講述道，1970年4月，尼克松的決定遭到了強烈反對，不僅是在內閣，更重要的是，美國公眾也反對將戰爭擴大到柬埔寨。值得注意的是，尼克松的國務卿威廉·羅傑斯和國防部長梅爾文·R·萊爾德都反對大規模軍事行動，他們列出了多種理由，包括破壞當時交戰方在巴黎舉行的和平談判。



美國外交學者網站2月25日刊登題為《一部電影如何影響美國總統決定入侵別國》的文章，作者為弗朗茲－斯特凡·加迪。



文章稱，1970年4月，美國總統理查德·尼克松決定將越南戰爭擴大到中立的柬埔寨，以便消滅總兵力約為4萬人的越南人民軍和越共武裝力量。



尼克松隨後下令由美軍和南越軍隊進行空中轟炸和入侵，目的是給南越政府爭取喘息的空間，因為美國在柬埔寨東部擊敗北越部隊並切斷他們的補給線後，已經開始逐步撤出作戰部隊。

