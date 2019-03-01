科學家確認人為全球變暖證據已達“黃金標準”

中評社北京3月1日電／外媒稱，科學家25日說，人為原因造成全球變暖這一觀點的確鑿程度已達到“黃金標準”，加大了減少溫室氣體排放以限制氣溫上升的壓力。



據路透社2月25日報道，這個以美國為首的研究小組在英國《自然·氣候變化》月刊上寫到，衛星測量數據表明過去40年來溫度不斷上升，並且說：“如果人類忽視如此明確的信號，後果將不堪設想。”



他們說，對於人類活動不斷提高地球表面溫度的把握已達到“5希格瑪”，這一統計指標意味著，如果沒有變暖，出現該信號的可能性僅為百萬分之一。



報道稱，這種“黃金標準”在2012年被用來證實發現希格斯玻色子亞原子粒子，後者是宇宙的基本構成要素。



主流科學家說，燃燒化石燃料正在導致洪水、乾旱、熱浪增加和海平面上升。



美國、加拿大和蘇格蘭的研究人員25日發表研究結果稱，在研究人員廣泛使用的三組衛星數據中，有兩組的全球變暖證據在2005年就達到“5希格瑪”的水平，第三組在2016年達到該水平。



報道稱，2013年，聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）得出結論認為，自20世紀50年代以來，人類活動“極有可能”或至少有95%的可能是氣候變化的主要原因。



英國氣象局的彼得·斯托特是得出這一結論的科學家之一，他說自己傾向於將這個可能性提高一個等級，達到“基本確定”，也就是99%至100%。



IPCC下一步將在2021年公布對人類活動影響氣候變化可能性的正式評估結果。



澳大利亞塔斯馬尼亞大學的氣候科學家內森·賓多夫教授說：“我不願意將可能性提高到99%至100%，但毫無疑問，有更多證據表明，有關更廣泛的海洋指數和大氣指數的全球信號發生了變化。”



（來源：參考消息網）