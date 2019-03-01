歐盟就延期“脫歐”提條件

（图片来源：网络） 中評社北京3月1日電／得益於一天前就延期退出歐洲聯盟所作讓步，英國首相特雷莎·梅27日贏得議會下院支持，今後兩周可以繼續與歐盟磋商修改“脫歐”協議。



法德等歐洲國家的領導人和歐盟官員同一天提出，不會阻攔英國延期“脫歐”，但英方必須闡明延期後的具體打算。



【過關】



特雷莎·梅26日承諾，如果與歐盟磋商後的“脫歐”協議再次遭議會下院否決，就分兩天讓議員們決定是“無協議脫歐”還是延期“脫歐”，時間不晚於3月13日和14日。她說，“脫歐”最多一次性延期3個月至6月底。



這是特雷莎·梅首次就是否如期於3月29日“脫歐”鬆口。按照路透社的說法，確認英國延期“脫歐”的可能性足以讓首相避免與部分議員和威脅辭職的政府官員正面衝突，也讓27日原本可能導致議會奪過“脫歐”掌控權的表決基本沒了熱度。



英國議會下院當天表決多份修正案。最大反對黨工黨議員伊薇特·庫珀提交的修正案與特雷莎·梅提議的“脫歐”時間表幾無二致，以502票支持、20票反對的結果獲通過。呼籲政府無論“脫歐”進展如何，都要保護在英歐盟僑民權益的修正案也獲通過。



而與歐盟保持緊密經貿關係的工黨“脫歐”方案和排除“無協議脫歐”可能的蘇格蘭民族黨提議均遭否決。