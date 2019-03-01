外媒詳解戰爭陰霾下的印巴軍事實力對比

中評社北京3月1日電／外媒稱，在印度戰機26日對巴基斯坦領土發動襲擊後，這對宿敵正處於多年來最接近爆發公開衝突的狀態。但是，這兩個南亞次大陸的大國會怎樣展開較量？



經濟和人口



“今日俄羅斯”電視台網站2月26日發表題為《誰會勝出？印度擁有相對於巴基斯坦的軍事優勢，但核武器庫存確保雙方能夠相互毀滅》的報道稱，印度在經濟規模（2018年印巴名義國內生產總值分別為2.689萬億美元和3070億美元）和人口（分別為13億和2億）方面的優勢，相應地轉化為自身軍事優勢，巴基斯坦只能通過投入它難以負擔的財政資源來遏制印方這種優勢。



總部設在英國的國際戰略研究所稱，印度2018年軍事預算為580億美元，幾乎與俄羅斯相當，足以位列全球第五。相比之下，巴基斯坦軍事開支僅為110億美元。



陸軍、空軍和海軍



報道稱，巴基斯坦通過保持一支龐大的現役陸軍（兵力達56萬人）來彌補自身不足，但印度現役陸軍達120萬人。如果假想的全面戰爭爆發，印度可以征召3億適齡青年入伍，是北方鄰國可用人力儲備的6倍。



印度擁有約3500輛坦克，比巴基斯坦多1000輛。俄制T－90坦克組成了印度陸軍參謀長比平·拉瓦特麾下的主要坦克群，而巴基斯坦陸軍參謀長卡馬爾·賈韋德·巴傑瓦則指揮著主要從中國進口的坦克。



與上述情況類似，印度擁有近1萬門火炮，而巴基斯坦火炮數量不足5000門。印度擁有3100輛步兵運輸車，是對手的2倍。

