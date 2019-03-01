蘋果押寶新技術　AR產品面世倒計時

中評社北京3月1日電／台媒稱，蘋果近期獲美國專利商標局批准一項關於AR（擴增實境）技術的新專利，為“在移動設備上使用AR技術，實現物體識別的方法”。外界推出，蘋果研發的產品可能是“頭戴式顯示器”，或是AR眼鏡，這款設備將會有一個鏡頭，可以識別、記錄特殊的物體。



據台灣《經濟日報》2月28日報道，蘋果相關的專利內容浮出水面，市場猜測，蘋果將在2020年、2021年推出其AR產品，據了解，蘋果正研發AR相關的應用程序，像是一款適用於iPhone或智能眼鏡的AR地圖App，不僅可以識別遠處的位置，還可以識別較小的尺寸的對象，例如汽車儀表板或家中的物品。



報道稱，市場預期，AR結合地圖的技術可望是最先被廣泛使用的新應用，當使用者拿著iPhone跟AR穿戴設備走在路上時，AR設備可以幫助使用者了解眼前大樓的相關信息。市場原先猜測，蘋果的AR產品將在一個名為“ROS”的機器人軟件操作系統上運作，並和iPhone連接。



報道認為，蘋果的AR產品呼之欲出，消息人士透露，逾六七名蘋果公司的代表與子公司員工在內，曾在今年的拉斯維加斯國際消費電子展（CES）拜訪AR波導管（Waveguide）供貨商，這次參展的相關廠商包括擁有擴增實境關鍵技術的DigiLens、Lumus、Vuzix和WaveOptics等，讓蘋果預計最快2020年推出蘋果AR眼鏡的傳聞進一步獲得佐證。



報道援引彭博社的報道稱，蘋果近期的高層人事出現變動，原先在該公司負責iPhone電信商營銷的弗蘭克·卡薩諾瓦（Frank Casanova），現在有了新的頭銜－“AR全球產品營銷總監”，這次的新任命凸顯蘋果未來將更著重AR的發展。



據報道，蘋果去年也在歐洲取得專利，蘋果提出的新技術應用，將結合汽車的擋風玻璃或抬頭顯示器屏幕，並以AR的方式提供各項行車信息，同時結合蘋果的視頻通話軟件FaceTime與其他車輛駕駛者視頻通話。



（來源：參考消息網）