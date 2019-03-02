中評側記：兩會召開在即 中評社記者報到

中評社共派出六名記者報道兩會（中評社 張爽攝） 中評社北京3月2日電（中評社報道組）位於北京西長安街北側梅地亞中心迎來了一年中最繁忙的時刻。因為兩會新聞中心設在這裡，從27日起，中外記者先後來到梅地亞領取採訪證件，工作人員也馬不停蹄地為記者核對發放車證，不少記者領完證後還在一樓的通信服務區拍照採訪，各路人馬進進出出，十分忙碌。繁忙的氣氛預示著一年一度的新聞“大戰”——兩會即將到來。



今年有3000多名中外記者報名採訪全國兩會，其中境內記者近2000人，港澳台記者和外國記者1000多人。新聞中心設有境內記者組、港澳台記者組、外國記者組，分別接待前來報到領證的記者。境內記者大多已經於前兩天前來領證，不少境外記者則是趕在3月2日全國政協第一場記者會前才抵達北京，因此港澳台記者組和外國記者組仍然十分繁忙。



中評社記者1日來到新聞中心領取採訪證件。本次中評社共派出兩岸三地六名記者報道兩會，力求為讀者提供最新鮮準確的兩會資訊。



中評社記者在現場看到，兩會新聞中心準備就緒。將舉辦多場兩會新聞發布會的新聞發布廳的指示牌已經竪立在明顯位置，屆時備受中外媒體關注的外長記者會、央行行長記者會等都將在此地舉行。



十三屆全國人大二次會議和全國政協十三屆二次會議將分別於3月5日和3月3日在北京開幕。



（中評社報道組：張爽 徐夢溪 張心怡 林艶）



