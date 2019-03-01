人民幣對美元匯率中間價下調56個基點

中評社香港3月1日電／來自中國外匯交易中心的數據顯示，1日人民幣對美元匯率中間價報6.6957，較前一交易日下調56個基點。



新華社報道，中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2019年3月1日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.6957元，1歐元對人民幣7.6121元，100日元對人民幣6.0094元，1港元對人民幣0.85297元，1英鎊對人民幣8.8794元，1澳大利亞元對人民幣4.7528元，1新西蘭元對人民幣4.5641元，1新加坡元對人民幣4.9530元，1瑞士法郎對人民幣6.7113元，1加拿大元對人民幣5.0853元，人民幣1元對0.60765馬來西亞林吉特，人民幣1元對9.8483俄羅斯盧布，人民幣1元對2.1026南非蘭特，人民幣1元對168.05韓元，人民幣1元對0.54862阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.56015沙特裡亞爾，人民幣1元對41.4764匈牙利福林，人民幣1元對0.56521波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9798丹麥克朗，人民幣1元對1.3802瑞典克朗，人民幣1元對1.2784挪威克朗，人民幣1元對0.79799土耳其裡拉，人民幣1元對2.8791墨西哥比索，人民幣1元對4.7131泰銖。



前一交易日，人民幣對美元匯率中間價報6.6901。