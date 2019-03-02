兩會書報展台折射中國太空夢

位於梅地亞的兩會新聞中心每年都會設置一個書報展台，展台上擺放著書籍報刊和一些音像產品（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月2日電（記者 徐夢溪）在今年的兩會新聞中心，《航天使命》書籍和《中國太空之旅》光盤被擺上了書報展台。



位於梅地亞的兩會新聞中心每年都會設置一個書報展台，展台上擺放著書籍報刊和一些音像產品，這些展品多是一些当年出品的優秀紙質或音像宣传品。



據記者觀察，相較以往，該展台此次擺放有關航天內容的展品確實少有。兩會期間，書報攤通常被擺滿各語種讀物或報紙、雜誌等外宣品，主題多涉及到中國領導人的重要思想、中國外交和中國經濟社會發展情況，供報道兩會的中外新聞記者取閱。



近年來，中國航天事業發展突飛猛進，嫦娥工程、空間站計劃、北斗導航系統……，多項航天技術的突破，標誌著相關技術的進步和創新程度，也讓我國載人航天事業的發展越來越被人們熟知。



事實上，“航天”正一點點走入中國人的生活。以新年賀歲影片《流浪地球》為例，其目前累計44億元票房已成為內地影史總票房亞軍，將太空探索的話題再次推熱。電影院作者劉慈欣日前表示，航天員是人類少有的到過地球外的人，這部作品最希望讓航天員看到。



航空航天發展規劃是“十三五”的一個重要部分，規劃要求我國將從載人飛船、太空空間站、月球和火星探測、對地觀測、空間科學、北斗衛星導航等多個方面推進航天重大工程建設；同時加快軍民融合發展，讓航天技術更好更快地服務經濟和民生。



日此看來，兩會書報展台擺放航天題材書籍和音像製品並不意外。



此外，展台上還能看到一直深受記者歡迎的《習近平談治國理政》書籍和《邊境圖志》、《中國的智能大廈》、《綠色中國》光盤等。

