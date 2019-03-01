黃坤明：推動學雷鋒志願服務在全社會蔚然成風

中評社北京3月1日電／2月28日，全國學雷鋒志願服務工作暨崗位學雷鋒活動推進會在京召開。中共中央政治局委員、中宣部部長黃坤明出席會議並講話，強調要深入學習貫徹習近平總書記關於學



雷鋒志願服務工作的重要指示精神，緊緊圍繞培育和踐行社會主義核心價值觀，大力傳承弘揚雷鋒精神，推動學雷鋒志願服務在全社會蔚然成風，引導幹部群眾為創造美好生活奮鬥實幹、為實現偉大夢想貢獻力量。



黃坤明指出，學雷鋒志願服務是培養時代新人、弘揚時代新風的重要途徑。要把握新時代新要求，廣泛開展幫助他人、奉獻社會、報效國家的志願服務，深入宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想，生動踐行為人民服務的理念追求，大力弘揚主流價值、主流文化，更好服務國家重大發展戰略，不斷把學雷鋒志願服務引向深入。要以志願者為主體力量、以志願服務為運行機制推進新時代文明實踐中心建設，更好地宣傳群眾、教育群眾、服務群眾。



黃坤明強調，制度化常態化是推動學雷鋒志願服務持續健康發展的關鍵所在。要積極培育志願服務組織和隊伍，加強志願服務項目和陣地建設，弘揚志願服務精神、志願文化，健全志願服務保障機制，形成全社會廣泛參與、各方面共同支持的生動局面。



（來源：新華網）