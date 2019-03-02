華府觀察：特金會無果而終 美學界一片叫好

特金會言笑晏晏，終究還是無果而終 網絡相 中評社華盛頓3月1日電（記者 余東暉）2月28日，在河內舉行的第二次“特金會”無果而終。消息傳來，原來擔心特朗普可能匆忙讓步的美國外交學界卻是一片叫好，有人歡呼“沒協議好於壞協議”。然而兩次“特金會”都沒能在朝鮮去核進程中取得實質進展，使得朝鮮問題何去何從留下了更多的變數與謎團，讓美國學者感到不安。



戰略與國際研究中心（CSIS）朝鮮項目共同主席車維德（Victor Cha）評價這次峰會“徹底失敗”，因為原來人們普遍期待，在新加坡峰會之後，河內峰會應有所進展，但事實上進展為零。CSIS朝鮮項目另一位共同主席金秀美（Sue Mi Terry）承認對此次峰會無果而終“有點驚訝”，因為上周她認為會有一個過渡協議，包括凍結核設施，美方解除一些制裁，讓韓國重開開城項目得豁免，宣佈和平宣言等，“現在這一切都沒發生”。



小布什時期白宮國安會亞洲事務高級主任格林（Michael Green）沒有預料到的是，特朗普會從談判桌旁走開，這讓他感到欣慰。此前他一直擔心特朗普會像新加坡峰會時徑直宣佈暫停美韓軍演那樣，做出意外讓步。



曾是特朗朗普政府駐韓大使人選之一的車維德表示，儘管此次峰會無果而終是因為基礎準備不足，特朗普太相信領導人能克服一切障礙，但“特朗普沒有簽一個壞協議是好事”。他認為這應當歸因於特朗普想要更大的協議，而朝鮮人突然止步不前。