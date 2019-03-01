選“總統”？柯文哲：改變政治文化更重要

柯文高雄演講。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南3月1日電（記者 趙家麟）無黨籍台北市長柯文哲1日在高雄演講表示，台灣20年的最大問題，台灣從來就不是一個法治“國家”，政治扭曲專業，文官制度被破壞，都要重新建立。



演講會後的提問，對於是否參選“總統”？柯文哲並未正面答覆，但強調“能否堅持政治文化並擴散到全台灣，比誰來當‘總統’還有用。”



柯文哲出訪以色列返台後，馬上展開“一日雙城”的自行車騎行活動，從台北出發，分兩段式騎行，2月28日深夜近11時才抵達高雄的飯店；1日上午馬上又安排了一場演講，主題 “我的人生觀－從醫師之路到台北市長”，下午還要和陳水扁見面。



柯文哲在演講中分享治理台北市的經驗，他說，政治很簡單，做好三件事“對的做、不對的不要做，認真做。”同時，政治也是吃苦耐勞的事，要一樣一樣去做，基本精神是宜居，解決老百姓問題。



柯文哲在演講中針對轉型正義提出三原則：一、解決現在問題、二避免再發生，三追究過去責任 。他強調，除了三原則，順序還要搞對，如果把追究過去責任擺在最前面，那就沒有辨法。



柯文哲說，他曾拜訪兩位諾貝爾和平獎得主：波蘭前團結工聯領導人華勒沙與“突尼西亞全國對話四方”代表，都強調“和平對話”解決紛爭，但現在的台灣，藍綠每天相罵。



柯文哲對於台灣的政治文化提出批判，他說，政府不受人民信任，很多事，法律定在那裡，卻是參考用的，他甚至說重說認為“台灣從來就不是一個法治的國家”。