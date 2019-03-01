新零售湧現　鐵路沿線商舖成投資熱點

中評社香港3月1日電／零售物業市場方面，仲量聯行預計，更多擁有零售運營經驗的外資及香港背景開發商將通過開發和收購或改造現有零售物業的方式加大在大灣區的佈局，尤其是深圳和廣州的地鐵沿線現有物業將成為投資熱點。新投資者的加入，也將為商圈發展帶來良性競爭，加速內地開發商不斷調整和改造現有項目，以應對挑戰。



香港文匯報報道，其次是基建的高速發展將進一步推動居民在大灣區內休閑娛樂的消費。這將促進傳統商圈以及更多大灣區新興零售商圈發展。第三是內地零售品牌開展全球化策略，其海外的佈局策略多以香港作為首批佈點城市。



長租公寓需求大增



與此同時，仲量聯行分析指，大灣區內零售市場的積極增長及製造業的轉型，令物流配送和倉儲功能的需求增長都有積極的推動作用。東莞、佛山、惠州和中山由於臨近消費市場和製造業基地，除了租賃市場向好，投資熱度一直不減。今後隨投資市場透明度增加，以及高標準倉庫數量的增加，預計投資需求大幅增加。



此外，內地與港澳間工作流動性將頻繁增加，將令大灣區主要城市住宅租賃市場、尤其是長租公寓的需求大增。仲量聯行預計，在各大辦公樓聚集區以及交通樞紐區的住宅租賃有望出現需求的持續增長。同時，在銷售市場上，大灣區居民工作流動性的提升以及生活圈的擴大也有望刺激高鐵沿線及重大基建項目附近的住宅市場發展，包括香港西九龍高鐵站、元朗、深圳福田站、廣州南站、珠海和中山等。