特金二會特朗普空手而歸　華府反而如釋重負

中評社香港3月1日電／美國總統特朗普與朝鮮領導人金正恩在越南河內會談空手而歸，部分美國官員、國會助理、分析師和其他追蹤朝鮮情勢者反而都鬆了一口氣。



路透社報道，特朗普表示，他會退出協議是因為金正恩要求解除美國主導對於朝鮮的所有制裁，來換取廢除寧邊核設施，而不是美國知道的其他核設施。另一方面，朝鮮外交部長則表示，平壤當局提議拆除寧邊核設施，以換取解除部分制裁，作為邁向改善雙邊關係的一步。美國和朝鮮技術上仍處於戰爭狀態，因為1950到1953年韓戰僅簽署停戰協定，並未簽署和平條約。



在峰會舉行之前，有跡象顯示如果朝鮮停止核計劃，華府對宣布結束韓戰、解除部分制裁、在平壤設立聯絡處都持開放態度，對改善外交關係是個起步。



中央社援引報道，美國國家安全體制中有許多人擔心特朗普讓步太多，回報卻太少，因此他們很開心這個情況並沒有發生。然而，華府仍憂心峰會破局，對未來與朝鮮的核子外交會有什麼涵義。



前美國副國務卿阿米塔吉表示，峰會破局減輕外界的擔憂，也就是急於宣布外交成功的特朗普，可能會就化解朝鮮核飛彈對美國本土的威脅達成協議，而不是短程飛彈對日本等美國區域性盟邦造成的威脅。阿米塔吉說：“整體給人的感覺是，特朗普總統只是想將戰利品掛在牆上展示而已，就像他將新加坡峰會（2018年6月特金會）的空包彈稱作是偉大的勝利一樣。”



美國智庫捍衛民主基金會執行長杜博維茨不認為特朗普在河內會談是空手而歸，他發推文說：“實際上，從不好的提案中退出，正符合我們對有能力的交易促成者的期望。”



一名匿名國會助理表示，看來特朗普正朝提議平壤當局就和平條約、制裁和聯絡處讓步邁進，換取“許下逐步拆除（核設施）的承諾”。“這方面肯定讓人鬆了一口氣”。