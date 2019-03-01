韓國瑜臉書：土包子回籠　高雄繼續往世界走

韓國瑜出訪星馬五天並於昨天返台，他在桃園機場時也跟大家比讚。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月1日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜率領市府參訪團出訪馬來西亞及新加坡，總共5天的訪問行程下來滿載而歸，共促成總價值5685萬元新台幣的農漁訂單、拿到億元的合作意向書；另外更獲得兩家企業資助1350萬元作為青年創業基金。韓國瑜也透過臉書分享心得“拚完海外訂單，土包子現在回籠拚市政，然而，我們到世界各地搶訂單的腳步不會停下來，高雄產品會繼續往世界走，東西南北、天空海闊。”



這次出訪，高市府分別與馬來西亞糧食進出口商會簽訂億元的合作意向書，並依原定行程計劃和馬來西亞供應商EURO－ Atlantic簽署每年1085萬元的採購合約，也跟新加坡職總平價（FairPrice）超市和昇菘超市分別達成每年2300萬和1150萬的採購契約。同時也促成百美超市採購農漁加工品，每年採購約1150萬元，為期3年。



韓國瑜參訪之餘不忘繼續尋求投資及合作機會，陸續拜訪當地企業家，額外募得詩肯柚木林福勤董事長捐贈200萬元台幣、赫比集團姚曉東董事長捐贈50萬元新加坡幣（折合台幣約1150萬元），合計約1350萬元圓夢基金，供年輕朋友作為創業之用，且無須回饋，為下一代投資，攜手打造高雄成為青創天地。