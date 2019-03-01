陳水扁台中捻香　談特赦指向蔡英文

民進黨籍台中市南區國光里長陳仁榮日前在家中逝世，陳水扁1日上午到靈前拈香並慰問家屬。（照片：邱素貞提供） 中評社台中3月1日電／民進黨籍台中市南區國光里長陳仁榮日前在家中逝世，陳水扁1日上午在前民進黨台北市黨部主委黃慶林等人陪同下，特來靈前拈香致意，與陳仁榮的夫人、現任台中市議員邱素貞等人談起過去大家一起為民主運動奮鬥過程。拈香後，陳水扁與眾人閒談時，也提到特赦問題，扁答覆“只是蔡英文要不要的問題”。



邱素貞指出，她的先生陳仁榮相當支持陳水扁愛本土的理念，陳水扁2004年競選連任時，陳仁榮自掏腰包，組裝一台宣傳車，每天繞行台中市區大街小巷，宣傳支持陳水扁。



據了解，陳水扁1日上午到台中先是參加大里區一場公祭，隨後探訪台中市議員邱素貞，並向過逝的陳仁榮拈香，現場與會人士、邱素貞談起“特赦阿“總統”問題，陳水扁則認為“特赦是要不要的問題！”也期望蔡會改變。



陳水扁說，若只有定讞的可以特赦，還沒定讞的不能特赦，法律講求“舉重與明清”，也就是說，“比較重的都可以特赦了，那有說比較輕的就不行？所以說不用再修法，只要用解釋就可以直接赦免。”



陳水扁也說，退而求其次，若說定讞的才可以特赦，也可以先定讞先特赦，其他未定讞的繼續再走程序，法條也沒有規定一個人一生只能赦免一次，他認為這些都不是問題，總結就是“要不要的問題”，其他都是不要特赦的藉口。



邱素貞說，陳水扁擔任台北市長時，曾到紐西蘭訪問，恰巧與人在當地的陳仁榮巧遇，一起合照；陳水扁卸任“總統”，因案入監服刑前夕，陳仁榮夫妻還與陳水扁餐敘。



對於陳水扁專程來拈香，邱素貞表示，很感動，希望保佑陳水扁“總統”身體健康，早日無罪平反。