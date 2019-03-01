韓國瑜選2020成話題　韓妻李佳芬很焦慮

韓國瑜妻子李佳芬。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月1日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜率領高雄市政府參訪團出訪馬來西亞及新加坡，成績亮眼滿載而歸，市長夫人李佳芬也自費隨行五天四夜行程，而看到媒體持續緊追2020“總統”大選問題不放，李佳芬也對媒體透露，每次回應這個話題自己都很焦慮，也沒有跟韓國瑜討論過這個問題。



韓國瑜上任後首次出訪馬癌西亞跟新加坡，從2月24日到28日五天四夜的行程，由於出發前一週韓國瑜又感冒燒聲，市長夫人李佳芬擔心韓的身體狀況，因此也選擇自費隨行來幫忙照顧打理韓國瑜的生活起居，每天的公開行程都可以見到“佳芬姐”陪同韓國瑜出席，李佳芬也在最後一天跟媒體話家常。



針對外界一直拱韓國瑜選“總統”一事，李佳芬特別提到“很焦慮！”她認為，這不是他現在應該關注的，該關注的還是高雄市政。媒體又問像不像一條繩子拉住韓國瑜，李佳芬則笑笑沒有回答。至於民調很高會不會被國民黨徵召，李佳芬也只有簡單回答“黨內有黨的機制”。



媒體還問為何每次提到“總統”大選表情都很凝重？李佳芬表示，那是一個根本不需要，我們從來沒有討論過的問題，現階段高雄的事情做好，韓除了很忙，也都在關心高雄市府工作團隊忙甚麼、辛苦甚麼，就是希望所有人一起齊心齊力把高雄在最快的時間裡展現榮景，市民也都在關心這個。



媒體也關心家庭生活如何？李佳芬則嘆了一口長氣才說，家庭生活當然會被打亂的，一定沒辦法像過去有很多的私人生活，那是沒辦法的事；但是晚上時間一到也會把韓國瑜關起來，要他不要亂跑，好好休息。