聯合國就委內瑞拉問題投票　中俄均否決

（图品来源：路透社） 中評社北京3月1日電／中國和俄羅斯28日在聯合國安理會舉行的委內瑞拉問題公開會上雙雙否決。



九個支持美國決議案的國家來自歐洲和拉美。棄權的有印度尼西亞、科特迪瓦、赤道幾內亞。南非作為聯合國安理會非常任理事國也投了反對票。



美國要求聯合國安理會開會討論委內瑞拉局勢，以進一步對馬杜羅政權施壓，但淡化了對委進行軍事干預的可能性。



投票之前，法國常駐聯合國大使德拉特表示，美國文本並不代表使用武力的法律依據，也不意味著對委內瑞拉主權的攻擊。



（來源：聯合早報網）