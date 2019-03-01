【
CNML格式
】 【
大
中
小
】 【
打 印
】
聯合國就委內瑞拉問題投票 中俄均否決
http://www.CRNTT.com
2019-03-01 15:39:07
（图品来源：路透社）
中評社北京3月1日電／中國和俄羅斯28日在聯合國安理會舉行的委內瑞拉問題公開會上雙雙否決。
九個支持美國決議案的國家來自歐洲和拉美。棄權的有印度尼西亞、科特迪瓦、赤道幾內亞。南非作為聯合國安理會非常任理事國也投了反對票。
美國要求聯合國安理會開會討論委內瑞拉局勢，以進一步對馬杜羅政權施壓，但淡化了對委進行軍事干預的可能性。
投票之前，法國常駐聯合國大使德拉特表示，美國文本並不代表使用武力的法律依據，也不意味著對委內瑞拉主權的攻擊。
（來源：聯合早報網）
【
CNML格式
】 【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
俄向安理會提決議草案：反對他國干涉委內政
(2019-02-28 17:32:07)
日本將提供資金幫助非洲加強小型武器管理
(2019-02-28 15:47:56)
南海仲裁案認定島礁法律地位之法理謬誤
(2019-02-28 14:59:23)
彭斯將會見瓜伊多 或對馬杜羅發動新制裁
(2019-02-26 13:22:04)
美“援助”未進入委內瑞拉 中國外交部表態
(2019-02-25 15:43:58)
委內瑞拉反對派領袖 籲美考慮所有手段干預
(2019-02-24 16:47:35)
委內瑞拉宣布與哥倫比亞斷交
(2019-02-24 09:00:13)
委內瑞拉又見“導火索” 或展開心理戰攻防
(2019-02-22 11:01:00)
委內瑞拉又見“導火索” 局勢可能進一步惡化
(2019-02-22 10:32:59)
美俄在委內瑞拉“掰手腕”的背後
(2019-02-21 16:42:48)