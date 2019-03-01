世界移動通信大會閉幕　5G成最熱話題

（2月28日，在西班牙巴塞羅那，人們在世界移動通信大會上參觀電信企業Orange的展區。新華社記者郭求達攝） 中評社北京3月1日電／2019年世界移動通信大會28日在西班牙巴塞羅那落下帷幕。本屆大會吸引了近11萬名參觀者和2400多家企業，而5G（第五代移動通信技術）是出現頻率最高的“關鍵詞”。



一批5G設備正式進入商用階段。包括中國企業在內的手機製造商紛紛發布商用5G手機，華為MATE X，中興AXON 10 Pro，三星Galaxy S10等引發廣泛關注；西班牙電信集團展示了5G技術在汽車駕駛方面的應用，英國電信巨頭沃達豐集團也在大會上演示了5G技術支持的遠程手術……



本屆大會上，華為產品和技術受到眾多好評，獲得多個獎項，不少企業表示出與華為合作的意願。沃達豐集團首席執行官尼克·裡德在新聞發布會上說，禁用華為設備只會延遲歐洲5G時代的到來。裡德認為，如果不與華為合作，“不僅我們行業，而且國家的基礎設施都會處於不健康的狀態”。



不過對5G的應用前景，電信企業恐怕需要時間探索。澳大利亞電信公司首席執行官安德魯·佩恩表示，全世界運營商都面臨著投資回報率持續下降的問題，運營商很可能需要重新考慮它們的戰略。



美國電信企業自由全球公司首席執行官邁克·弗里斯認為，事實上不少運營商仍未確定5G的商用模式，且“最大的問題還是價格”，消費者希望多享受服務，但少花錢。



除5G產品外，本屆大會上還展出了最新款手機、平板電腦、VR眼鏡、家用互聯網智能設備等個人消費端產品，以及物聯網、雲計算、無人駕駛、工業機器人等。



（來源：新華網）