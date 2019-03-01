教育部部長：學生資助要助力脫貧攻堅

中評社北京3月1日電／脫貧攻堅是實現第一個百年奮鬥目標必須完成的底線要求，也是教育系統當前的重大政治任務。我國脫貧攻堅已進入啃硬骨頭、攻堅拔寨的衝刺期，教育系統必須嚴格按照中央決策部署，精確瞄准教育最薄弱區域和最貧困群體，以更大的決心、更強的力度、更有力的政策舉措，進一步落實《教育脫貧攻堅“十三五”規劃》，把中央脫貧攻堅專項巡視整改與今後兩年脫貧攻堅工作緊密結合起來，把學生資助工作擺在更加突出的位置抓緊抓好，充分發揮學生資助在脫貧攻堅中的重要作用，堅決打贏脫貧攻堅戰。



高度重視學生資助在脫貧攻堅中的重要作用



學生資助是幫助有學齡子女貧困家庭脫貧的重要措施。當前，我國脫貧攻堅任務依然艱巨，現有貧困人口貧困程度深，自我發展能力弱。在這些貧困家庭中，有不少家庭的子女正在接受教育。儘管在義務教育階段，目前已全面實行“兩免一補”，在非義務教育階段，學生家庭只分擔相對較少的部分費用，但對於貧困家庭而言，即便是承擔少量學費和生活費，也會帶來不小的經濟壓力，從而增加脫貧難度。通過學生資助解決這些貧困人群子女的上學費用問題，既減輕貧困家庭的經濟負擔，也有利於他們集中精力發展生產，盡快擺脫貧困。



學生資助是幫助有學齡子女貧困家庭穩定脫貧、高質量脫貧的重要手段。扶貧與“扶志”“扶智”相結合，是習近平總書記關於扶貧工作重要論述的深刻內涵，是針對當前脫貧攻堅實際開出的治本良方。學生資助通過幫助貧困家庭子女接受教育，既提高他們的科技文化素質，使他們掌握一技之長，提升他們的就業創業能力，又注重引導學生樹立自立自強意識，鼓勵他們通過努力奮鬥改變自己和家庭的命運。在學生資助政策保障下，更多的貧困家庭子女順利完成學業並實現就業，繼而帶動整個家庭穩定脫貧和高質量脫貧。



學生資助是有效防止有學齡子女低收入家庭因學致貧和剛脫貧家庭因學返貧的重要途徑。脫貧攻堅工作是一項全局性的工作，既要攻堅拔寨，又要鞏固戰果，還要防止新的貧困現象發生。不論是貧困人群還是低收入群體，他們的發展能力和抗風險能力都較弱，徹底擺脫貧困的基礎不夠牢固，如果他們的子女上學缺乏有效資助，就很可能會因學致貧、因學返貧。因此，對於貧困人群子女要資助，對於剛剛脫貧人群和收入水平略高於建檔立卡貧困戶的低收入群體也要資助。通過國家學生資助政策，減輕他們的教育支出壓力，可以有效防止他們因學致貧或因學返貧。同時，學生資助能有效解決貧困家庭子女上學經濟問題，提高貧困家庭學生升學信心，是確保每一個孩子不因家庭經濟困難而失學輟學，完成控輟保學這一脫貧攻堅硬任務的重要舉措。



學生資助對脫貧攻堅作出突出貢獻



“扶貧必扶智。讓貧困地區的孩子們接受良好教育，是扶貧開發的重要任務，也是阻斷貧困代際傳遞的重要途徑”。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央高度重視貧困家庭子女的受教育問題，我國學生資助制度不斷健全、資助資金投入力度不斷加大、資助工作內涵不斷豐富，學生資助工作取得重大進展，為脫貧攻堅提供了強有力的支撐，作出了重大貢獻。



學生資助政策體系基本完善。十多年來，特別是黨的十八大以來，我國學生資助項目從少到多，資助面從窄到寬，形成了完善的資助制度安排，實現了“三個全覆蓋”，即學前教育、義務教育、高中階段教育、本專科教育和研究生教育所有學段全覆蓋，公辦民辦學校全覆蓋，家庭經濟困難學生全覆蓋，從制度上保障了“不讓一個學生因家庭經濟困難而失學”。



學生資助資金投入力度不斷加大。面對經濟下行壓力，國家對學生資助投入力度不僅沒有減弱，而且以較大幅度增長。2012年以來，我國學生資助金額累計10906.61億元（不含義務教育階段“兩免”和營養膳食補助），累計資助學生（幼兒）6.19億人次。年資助金額從2012年的1126.08億元，增長至2018年的2042.95億元，增長了81.42%。其中，年財政投入資金從2012年的824.74億元，增長至2018年的1290.08億元，增長了56.42%；財政投入累計達7281.31億元，占資助資金總額的66.76%。年資助學生（幼兒）從2012年的8413.84萬人次，增長至2018年的9801.48萬人次，增長了16.49%。加上營養膳食補助受助學生3700萬人，2018年合計資助學生達1.35億人次。



學生資助促進脫貧攻堅成效顯著。這些年每年資助的近億人次學生中，既包括建檔立卡貧困人群的子女，也包括剛剛脫貧人群和低收入人群的子女。學生資助在幫助建檔立卡貧困人群脫貧、防止剛剛脫貧人群返貧和低收入人群致貧方面都作出了很大貢獻，特別是幫助他們的子女“人人有學上、個個有技能”，實現高質量就業，在鞏固脫貧成果方面成效顯著。同時，我國學生資助政策中一些引導性的政策措施，也對貧困地區經濟社會發展和脫貧攻堅，產生了直接和間接的促進作用。其中，中職免學費政策有效促進了職業教育發展，提高了貧困地區勞動者的勞動技能；基層就業補償代償政策有效改善了我國基層人才隊伍的素質結構；師範生公費教育政策增強了師範專業的吸引力，引導數十萬名優秀師範生投身農村基礎教育，明顯提高了農村地區特別是貧困地區的教育質量。



學生資助要進一步助力脫貧攻堅



到2020年打贏脫貧攻堅戰，讓貧困人口和貧困地區同全國一道邁入全面小康社會，是我們黨向全世界、全國各族人民作出的莊嚴承諾。我們要進一步樹牢“四個意識”，提高政治站位，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨中央關於脫貧攻堅的決策部署，把脫貧攻堅作為重大政治任務，全面落實巡視整改要求，進一步加強學生資助工作，狠抓工作落實，堅決做到“兩個維護”，為全面打贏脫貧攻堅戰作出更大貢獻。



要精准摸排，不漏掉一個建檔立卡學生。各地要建好建檔立卡等貧困教育人口底數台賬，定期開展貧困學生信息比對，精准掌握貧困地區、貧困學生受助需求，為精准落實資助政策、精准投放資助資金提供依據。要做好學生資助與扶貧、民政、殘聯等部門數據庫有效對接，共享學生信息，盡快實現學生信息實時比對，精准定位每個貧困學生，確保每一名建檔立卡等貧困家庭學生都能獲得有效資助。



要精准施策，加大對貧困地區傾斜力度。各級教育部門在制定和完善國家學生資助政策時，要切實提高政策的科學性和精准度，精確瞄准教育最薄弱地區和最貧困群體，以國家扶貧開發工作重點縣和集中連片特困地區及建檔立卡等貧困人口為重點，向“三區三州”等深度貧困地區聚焦發力，在政策措施和資金安排上給予支持和傾斜。要保證學生資助新增資金主要用於貧困地區，新增項目主要布局於貧困地區，新增舉措主要集中於貧困地區。



要全方位幫扶，促進貧困家庭子女成長成才。讓家庭經濟困難學生共同享有人生出彩的機會，共同享有夢想成真的機會，共同享有同祖國和時代一起成長和進步的機會，是學生資助工作的根本目的。各地各校要強化資助育人理念，構建資助育人質量體系，努力形成全員參與、各部門配合、各個教育教學環節統籌協調的資助育人機制，對家庭經濟困難學生身心發展、道德品質培養、學業、就業等方面給予更多的關懷和幫助，促進他們全面發展、成長成才。



要加強隊伍建設，提高資助隊伍執行力。要促進學生資助工作提檔升級，在脫貧攻堅中發揮更大作用，就必須按照“盡銳出戰”的總要求，配備一支講政治、有擔當、能力強的幹部隊伍。各地各校要在現有機構設置及編制範圍內統籌調劑，確保機構設置、人員配備適應和滿足學生資助工作需要。要著力提高資助工作人員素質，加強對資助工作者政策、業務和技能培訓，提高他們的管理水平和政策執行力，確保學生資助政策全面落地。



（來源：人民日報）