2019世界移動通信大會　中國5G迎來高光時刻

（圖片來源：環球網） 中評社北京3月1日電／為期四天的2019年世界移動通信大會（MWC）在西班牙巴塞羅那舉行。第五代移動通信技術（5G）、折叠手機和人工智能等新科技成果集體亮相，包括中國華為、一加、小米等著名科技企業都發布了最新產品和技術。在這場即將到來的5G浪潮中，科技廠商正煥發出全新的力量。



智能手機成為主角



世界移動通信大會由移動通信亞洲大會發起，已經成為全球最具影響力的移動通信領域年度展覽會之一，被業界稱作是“移動通信風向標”。本次大會吸引了來自200多個國家和地區超過2400家公司以及10萬行業人士。



美國福布斯網站刊文指出，世界移動通信大會是今年全球最大的手機盛會，許多安卓手機頂級製造商將展示出他們2019年最新款的旗艦智能手機，人們能夠在展會上大飽眼福。



英國《獨立報》稱，隨著科技日益發展，智能手機的使用已成為主流趨勢。



近年來，中國在世界移動通信大會上的參展商數量有所攀升，今年參展的中國廠商超過360家，占參展商總數的15%。隨著5G和折叠屏幕等新技術的出現，智能手機成為本屆大會的“主角”，中國科技廠商則是“主角中的主角”。



技術變革顛覆行業



關於5G的商用實施，目前全球多個國家運營商都在爭分奪秒進行中。截至2018年末，全球78個國家的182個運營商均在進行5G試驗、部署和投資。



一加手機首席執行官劉作虎在大會討論時表示，5G技術會顛覆整個行業。過去4G時代主要解決人與人、人與資訊的快速連接，而未來5G時代，現實世界將數據化，實現人與物、物與物之間的連接，智能手機能更好地服務於人的需求。“當你需要手機的時候，它迅速響應，做你所想的事情；當你暫時不需要它的時候，它就安靜等待，甚至讓你感覺不到它的存在，真正實現一種無負擔的智慧生活。”據了解，一加將於今年上半年和英國最大的移動運營商合作，將推出英國首款商用5G手機；一加和芬蘭運營商合作的5G手機也將在今年二季度正式發布，共同推動5G商用的發展。



根據德勤會計師事務所的預測，未來幾個月內，全球將有約20家公司推出支持5G的手機產品，25個運營商將提供5G服務。另據全球移動通信系統協會預測，2019年5G網絡將在21個市場成為現實。



5G的多領域應用



本屆世界移動通信大會將展示5G為汽車、娛樂、健康、農業等不同領域帶來的更多可能性。



在大會現場，一加展台為參會者模擬出5G雲遊戲的未來場景：玩家只需要一部智能手機和一個遊戲手柄，就可以隨時體驗從前只能在電腦端實現的大型遊戲。通過強大的雲處理功能，這類大型遊戲不僅無需下載，還能實現高清的畫質和極低的延遲。劉作虎表示：“5G網絡下，速度、延遲和網絡容量方面的顯著改善，可以真正實現雲遊戲服務。你只需要隨身攜帶一加手機，就可以在任何地方玩大型遊戲。在未來，5G帶來的變革將影響從通信、醫療到教育等各個領域。”



新一輪科技和產業變革，為世界帶來了新的發展機遇。以人工智能為代表的創新性產品、以5G為代表的創新性互聯網技術正在成為推動世界經濟前行的強大動力。



（來源：人民日報海外版）