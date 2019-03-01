研究：週末補覺難償睡眠債

中評社香港3月1日電／很多人工作日天天熬夜，想著週末再把覺補回來，而美國一項新研究發現，週末補覺很難彌補平時熬夜帶來的健康問題，甚至可能比持續睡眠不足危害更大。



美國科羅拉多大學博爾德分校的研究人員2月28日在美國《當代生物學》雜誌上發表論文介紹說，他們徵召了36名18歲到39歲的健康志願者，並將這些人分為三組。第一組連續9晚保證9小時充足睡眠；第二組連續9晚每晚睡眠5小時；第三組前5天每晚睡眠5小時，中間兩天不限時睡眠，最後兩天恢復每晚睡眠5小時。



據新華社報道，結果顯示，第二組和第三組均出現了夜間進食增多、體重增加、胰島素敏感性降低的情況；補覺組在不限時睡眠的兩天中相關指標稍有改善，如夜間進食減少，但一旦恢復睡眠不足的作息方式，這些改善就會立即消失。



研究還發現，最終補覺組的某些健康檢測結果甚至比連續熬夜組更差。例如，連續熬夜組的胰島素敏感性平均降低了13%，補覺組的胰島素敏感性則降低了9%到27%不等，其中肌肉和肝臟的胰島素敏感性比其他兩組更低。



論文通訊作者肯尼思·賴特說，研究表明，進食時間以及生物鐘的來回改變可能對身體更為不利，工作日熬夜、週末補覺這種常見行為“並不是一種有效的健康策略”。



賴特說，週末補覺或許會對偶爾熬夜的人有好處，這還有待進一步研究，但目前已知的是，有規律的作息非常重要，人們還是應該盡可能每天睡足7小時。